Oficjalnie: Facebook i Instagram bez reklam w ramach subskrypcji

O tym, że Meta umożliwi pozbycie się reklam na Facebooku lub/i Instagramie, mówiło się nieoficjalnie już od dawna. Dziś konglomerat z siedzibą w Menlo Park w stanie Kalifornia oficjalnie to potwierdził i poinformował, ile trzeba będzie za to zapłacić. Co z osobami, które nie zdecydują się na wykupienie subskrypcji?

Ile trzeba będzie zapłacić za brak reklam na Facebooku i Instagramie?

Już od listopada 2023 roku użytkownicy w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii (mający co najmniej 18 lat) będą mogli wykupić subskrypcję, która spowoduje wyłączenie reklam na ich kontach. Ponadto zagwarantuje ona, że ich informacje nie zostaną wykorzystane w reklamach. Ile to jednak będzie kosztowało?

Jeśli użytkownik wykupi subskrypcję przez przeglądarkę, opłata miesięczna wyniesie 9,99 euro, co jest równowartością ~45 złotych. Jeżeli natomiast zrobi to za pośrednictwem aplikacji na systemy Android i iOS, każdego miesiąca z jego konta Meta pobierze już 12,99 euro (~58 złotych). Wynika to z faktu, że Google i Apple pobierają prowizje za transakcje płatnicze i właściciel Facebooka oraz Instagrama przerzuci ten „haracz” na użytkowników jego platform społecznościowych.

Bez względu jednak na to, gdzie ktoś wykupi subskrypcję, będzie miała ona zastosowanie do wszystkich kont na Facebooku i Instagramie, połączonych w Centrum kont. Tak jednak ma być tylko do 29 lutego 2024 roku, bo od 1 marca 2024 roku za każde dodatkowe konto Meta pobierze od 6 do 8 euro miesięcznie (~27-36 złotych), odpowiednio w przypadku wykupienia subskrypcji przez przeglądarkę i aplikację mobilną na Androida bądź iOS.

Dlaczego Meta wprowadza płatną subskrypcję?

Meta otwarcie komunikuje, że udostępni użytkownikom możliwość wykupienia subskrypcji aby zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami europejskimi. Jej model działania opiera się bowiem na dostarczaniu jak najlepiej dopasowanych reklam, a jak wiadomo – Unia Europejska chce chronić prywatność mieszkańców Starego Kontynentu.

8 Ocena

Według firmy opcja zakupu subskrypcji bez reklam równoważy wymagania europejskich organów regulacyjnych, dając użytkownikom wybór i umożliwiając Meta dalsze świadczenie usług wszystkim osobom w UE, EOG i Szwajcarii. Osoby, które nie chcą wykupić subskrypcji, dalej będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama za darmo, tzn. w zamian za wyświetlanie reklam.

Tacy użytkownicy powinni wiedzieć, że w sekcji Preferencje reklamowe mogą ograniczyć ilość danych, wykorzystywanych przez firmę Meta do personalizacji reklam.