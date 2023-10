Xbox blokuje zewnętrzne kontrolery. Czemu? BO TAK!

Nie wiecie, czy Wasz kontroler dedykowany konsolom Xbox dostał „zielone światło” od Microsoftu? Lepiej dowiedzcie się czym prędzej – okazuje się, że firma bierze się za niektóre akcesoria.

0x82d60002

Lepiej, aby powyższy kod wkrótce nie pokazał się na Waszym telewizorze z podpiętym do niego Xboxem oraz ulubionym padem. Okaże się wtedy, że kontroler nie został oficjalnie zaakceptowany przez Microsoft i wkrótce przestanie całkowicie współpracować z konsolą. Dlaczego?

Wolverine V2 Chroma – przykład kontrolera, który jest „bezpieczną” alternatywą do oficjalnych padów Xboxa. (fot. Razer)

Najwyraźniej w Xboxie mają dość sytuacji, że firmy niepłacące licencji na zgodność urządzeń z konsolami reklamują swoje produkty jako działające ze sprzętem „Zielonych”. Wiadomo jest, że bezprzewodowe zestawy słuchawkowe muszą zostać wyposażone w fabryce w specjalny chip Microsoftu, aby były kompatybilne z Xboxami dostępnymi na rynku. Okazuje się, że pady i joysticki działające bez kabla również muszą od niedawna przejść taką certyfikację.

Xbox mówi „nie” dla nieoficjalnych kontrolerów

Przede wszystkim – przewodowe pady od dużych producentów pokroju Razer Wolverine V2 Chroma czy Turtle Beach Recon powinny być wolne od ewentualnych problemów. Pierwszym, oficjalnym bezprzewodowym kontrolerem dedykowanym nowym Xboxom od zewnętrznego producenta jest wydany w maju tego roku PowerA MOGA XP-Ultra. Wszystko, co zostało wydane wcześniej, może sprawiać problemy.

Treść kouminkatu w języku angielskim (Źródło: Windows Central | Future)

Obecnie nie wiadomo, ilu producentów i jak ściśle współpracuje z Microsoftem, aby wydane w przeszłości kontrolery współpracowały z konsolami. Jedną z pierwszych firm, która oficjalnie poinformowała o sytuacji, jest Brook. Właściciele przejściówek pokroju Wingman XB 2, zestawu do bijatyk XB Fighting Board czy adaptera do kierownic Ras1ution mogą spotkać się z problemami podczas rozgrywki sieciowej i z komunikatem że „podłączone urządzenie nie jest autoryzowane”.

Jeżeli zaktualizowaliście konsolę do wersji 10.0.25398.2266 i póki co nie pojawił się u Was żaden komunikat podczas zabawy, jesteście najprawdopodobniej bezpieczni. Jeśli jednak akcesoria zaczęły sprawiać Wam problemy, to po 12 listopada 2023 roku w ogóle nie będą działać. Microsoft proponuje zwrot urządzeń i kontakt z producentem.

Niewykluczone, że firmy pokroju ww. Brook, XIM czy Kronus będą próbowały dojść do porozumienia z Xboxem. Tanie pady kupione na zagranicznych aukcjach mogą jednak skończyć jako elektrośmieci. Jest to poniekąd zrozumiały ruch ze strony „Zielonych” – producent nie chce, aby firmy, które nie spełniają standardów dot. akcesoriów na Xboxa, sprzedawały urządzenia „niby-kompatybilne” z One, Series S czy Series X i omijały opłaty licencyjne.