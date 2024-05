Tim Cook: sztuczna inteligencja Apple ma mieć przewagę nad konkurencją

Możemy być pewni, że w Cupertino trwają intensywne prace nad sztuczną inteligencją. Tim Cook, dyrektor generalny Apple, twierdzi, że technologia jego firmy będzie miała kilka przewag nad konkurencją. Dowiedzieliśmy się też o pracach nad nową wersją Safari, a także przydatnej zmianie w iOS 17.5.

Sztuczna inteligencja Apple ma być lepsza

Patrząc na ostatnie urządzenia i usługi, które zostały pokazane przez Microsoft, Google czy Samsunga, łatwo jest zauważyć, że Apple w kwestii sztucznej inteligencji zostało w tyle. Firma z Cupertino nie zamierza się jednak poddawać. Celem jest nie tylko dogonienie konkurencji, ale również wprowadzenie autorskich, lepszym pomysłów.

Tim Cook, po ogłoszeniu wyników finansowych przez Apple, odbył rozmowę z inwestorami. Podczas tej rozmowy Cook poruszył temat sztucznej inteligencji, o której w ostatnim czasie jest naprawdę głośno w całej branży. Dyrektor generalny zaznaczył, że firma dokonuje znacznych inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję i wkrótce klienci poznają efekty prowadzonych prac. Nie podał tego bezpośrednio, ale oczywiście chodzi o nowości, które mają być wprowadzone wraz z iOS 18 i innymi, nowymi systemami operacyjnymi.

Według Tima Cooka sztuczna inteligencja Apple ma mieć zalety, które wyróżniają ją na tle konkurencyjnych rozwiązań. Wśród tych zalet ma być silnik neuronowy w procesorach Apple Silicon, a także wysoki poziom prywatności użytkowników. Do tego ma dojść zaleta znana już z innych produktów z Cupertino – idealnie połączenie sprzętu, oprogramowania i towarzyszących usług.

Wypada wspomnieć, że wcześniej dowiedzieliśmy się o planach Apple związanych ze sztuczną inteligencją. Podobno autorskie AI ma działać bezpośrednio na urządzeniu w trybie offline. Do tego dojdzie generatywna sztuczna inteligencja zewnętrznej firmy i w tym przypadku wykorzystany zostanie potencjał chmury. Możliwe, że na potwierdzenie tych informacji nie będziemy musieli długo czekać – tegoroczna konferencja WWDC zaplanowana jest na początek czerwca.

Sztuczna inteligencja zawita do Safari

Jak informuje AppleInsider, Apple testuje nową wersję przeglądarki Safari. Firma z Cupertino skupia się na ulepszeniu interfejsu, zaawansowanych funkcjach blokowania treści i nowych narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. Warto dodać, że temat AI w przeglądarkach internetowych jest ostatnio modny, co pokazują nowe rozwiązania wdrożone w Microsoft Edge czy Google Chrome.

Nowa wersja Safari ma być częścią tegorocznych aktualizacji – iOS 18, iPadOS 18 i macOS 15. Jeśli chodzi o zmiany wizualne, to pojawi się nowe menu zawierające elementy sterujące stroną. Zobaczmy w nim m.in. opcje, które wcześniej znajdowały się w różnych menu i funkcji udostępnienia. W założeniach umieszczenie wszystkich elementów sterujących w jednym, centralnym miejscu na pasku adresu ułatwi użytkownikom dostęp do tych opcji oraz odkrywanie dotychczas nieznanych im funkcji. Należy też spodziewać się, że Safari na Makach będzie bardziej zbliżone do przeglądarki znanej z iOS i iPadOS.

W nowym menu znajdzie się również nowa funkcja o nazwie Web Eraser. Ma ona pozwolić na usuwanie określonych elementów ze strony internetowej. W ten sposób użytkownicy będą mieli możliwość dość łatwego pozbywania się banerów reklamowych, obrazów, tekstu, a nawet całych sekcji strony, których nie chcą oglądać. Co więcej, usunięcie będzie trwałe, więc zostanie zapamiętane przez przeglądarkę, aby możliwe było jego odtworzenie przy następnym wejściu na stronę. Użytkownik będzie jednak wyraźnie informowany, że strona została zmodyfikowana i oczywiście będzie mógł ją przywrócić do domyślnego wyglądu.

Sztuczna inteligencja, która zawita do Safari, pozwoli na tworzenie chociażby podsumowania artykułów. Co ciekawe, w tym celu ma być wykorzystana AI Apple, która będzie działać bezpośrednio na urządzeniu. W szczególności ma to być autorski, duży model językowy Ajax. Do tego mają dojść funkcje, które wykorzystają sztuczną inteligencję, aby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa i prywatności użytkowników.

8 Ocena

Co jeszcze planuje Apple?

Należy jeszcze wspomnieć o funkcji wyszukiwania wizualnego, którą firma Tima Cooka może wprowadzić w 2025 roku. Umożliwia ona użytkownikom uzyskiwanie informacji o produktach konsumenckich podczas przeglądania zdjęć. Otóż obiekt na zdjęciu zostanie rozpoznany, a użytkownik będzie mógł uzyskać o nim konkretne dane i szczegóły. Możliwe, że wyszukiwanie wizualne zostanie wdrożone w przeglądarce internetowej Safari – zadaniem użytkownika będzie wówczas wskazanie interesującego go zdjęcia.

Na prawie sam koniec zostawiłem informację na temat iOS 17.5, czyli aktualizacji, która najpewniej już niebawem trafi do użytkowników. Jedna z nowości ma sprawić, że oddanie iPhone’a do naprawy będzie wygodniejsze. Obecnie Apple wymaga wyłączenia funkcji Find My. Ma to się jednak zmienić za sprawą nowego trybu Repair State – do jego aktywacji wymagane będzie podanie swojego Apple ID i hasła.

Jeśli natomiast czekasz na Apple Watcha Ultra 3, aby sprawdzić przygotowane nowości, tu muszę Cię rozczarować. Analityk Ming-Chi Kuo, który ma niemałe doświadczenie w ujawnianiu planów zespołu Tima Cooka, twierdzi, że nowa generacja smartwatcha nie wprowadzi prawie żadnych ulepszeń względem modelu Ultra 2. Najpewniej będziemy mieli do czynienia z kolejnym odgrzewanym kotletem.