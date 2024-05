Apple wciąż zarabia miliardy, ale iPhone’y zaliczyły spory spadek

Apple opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku fiskalnego. Dowiemy się z nich, że firma Tima Cooka cały czas zarabia kosmiczne pieniądze, aczkolwiek widoczne są spadki w niektórych kategoriach.

Ogromne przychody Apple

Jeśli mówimy o Apple, to raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że firma z Cupertino generuje ogromne przychody. Po prostu produkty i usługi z logo nadgryzionego jabłka cieszą się wielką popularnością, co oczywiście jest zasługą oferowanej wysokiej jakości, ale też wyjątkowo skutecznego marketingu. Jak jednak Apple poradziło sobie w drugim kwartale 2024 roku fiskalnego (pierwszy kwartał roku kalendarzowego)?

Firma odnotowała kwartalne przychody w wysokości 90,753 mld dolarów, co owszem jest fenomenalnym wynikiem, ale oznacza spadek o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim – 94,836 mld dolarów. Zysk netto wyniósł natomiast 23,636 mld dolarów i tutaj również mamy do czynienia ze spadkiem rok do roku – analogiczny okres w 2023 roku przyniósł zysk na poziomie 24,160 mld dolarów.

iPhone’y w dół, ale usługi w górę

Nadal najważniejszym filarem przychodów Apple są iPhone’y. Nic nie zapowiada, aby w najbliższych latach miało się to zmienić. Warto jednak odnotować, że ten kwartał okazał się gorszy niż analogiczny w 2023 roku. Zespół Tima Cooka na kategorii iPhone’ów wygenerował przychód 45,963 mld dolarów. Rok temu było to natomiast 51,334 mld dolarów.

Spadek rok do roku dotyczy również iPadów – 5,559 mld dolarów w 2024 roku, 6,670 mld dolarów w drugim kwartale 2023 roku fiskalnego. Kategoria, która obejmuje urządzenia ubieralne, do domu (np. głośniki HomePod) oraz akcesoria, też zaliczyła gorszy kwartał – 7,913 mld dolarów względem 8,757 mld dolarów w 2023 roku.

Wzrosty widać jednak w usługach, które w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 roku przyniosły przychód na poziomie 23,867 mld dolarów, czyli zauważalne więcej niż analogicznym okresie 2023 roku – 20,907 mld dolarów. Wzrost, aczkolwiek mniejszy, dotyczy też komputerów Mac – 7,451 mld dolarów względem 7,168 mld dolarów w poprzednim roku.

Owszem niektóre kategorie zaliczyły spadek. Apple też odnotowało gorszy kwartał biorąc pod uwagę wszystkie przychody. Firma nie ma jednak jakichkolwiek powodów do obaw, bowiem wciąż zarabia ogromne pieniądze, wyprzedając wielu konkurentów.