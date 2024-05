Google Play wyróżni aplikacje z ważnej kategorii

W Google Play jest właśnie wprowadzane nowe oznaczenie, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób wyróżnić specjalną kategorię aplikacji. Nie jest to ogromna zmiana, ale jak najbardziej możemy mówić o kroku w dobrym kierunku.

Nowe oznaczenie w Google Play

Sklepu Google Play, który zapewnia dostęp do pokaźnej biblioteki aplikacji i gier na milionach urządzeń z Androidem, raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Warto jednak zaznaczyć, że mimo iż mamy do czynienia z niezwykle popularnym rozwiązaniem, to jego twórcy cały czas starają się wprowadzić zmiany, aby cała platforma była jeszcze lepsza dla użytkowników.

Niedawno mogliśmy usłyszeć o funkcji, która powinna spodobać się szczególnie wszystkim niecierpliwym osobom. Natomiast teraz wprowadzana jest kolekcja opcja. W założeniach ma ona wyróżnić szczególną kategorię aplikacji. Otóż dzięki nowemu oznaczeniu od razu dowiemy się, że mamy do czynienia z oficjalną aplikacją rządową.

W Polsce musimy jeszcze poczekać

Nowa odznaka pojawia się na karcie aplikacji, tuż obok informacji o ocenie. Ma ona symbol budynku kojarzącego się z rządem i dodatkowo jest nazwana Government (pol. rząd). Ponadto, gdy klikniemy na odznakę, to otrzymamy komunikat informujący, że aplikacja została zweryfikowana i jest powiązana z rządem.

(źródło: Android Authority)

Warto zaznaczyć, że omawiana funkcja została ogłoszona już w listopadzie 2023 roku. Początkowo była ona testowana przy pomocy niewielkiej grupy użytkowników, ale teraz trafia do wszystkich osób w wybranych krajach. Można z niej korzystać już w: Australii, Kanadzie, Niemczech, Francji, USA, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Indonezji, Indiach i Meksyku.

8 Ocena

Niestety, na liście zabrakło Polski, ale najpewniej to tylko kwestia czasu, gdy przykładowo aplikacja mObywatel dostanie specjalne wyróżnienie. Oczywiście identycznego oznaczenia należy też spodziewać się w przypadku innych aplikacji, które zostały wykonane na zlecenie rządu i powiązanych instytucji.

Dzięki temu będziemy mieli większą pewność, że jest to oficjalna aplikacja rządowa. Powinno to pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa użytkowników. Aktualnie harmonogram udostępnienia nowości dla polskich użytkowników Google Play nie jest jeszcze znany.