Przez ostatnie kilkanaście miesięcy mogło się wydawać, że Apple po cichu pogrzebało swoją charakterystyczną, charytatywną linię (PRODUCT)RED. Z oferty najpierw zniknęły wszystkie urządzenia w tym kolorze, a kilka miesięcy temu również ostatnie etui. Wszystko wskazuje jednak na to, że czerwień już za tydzień wróci do sklepów na zupełnie nowych dla tej serii produktach.

Czerwony HomePod Mini 2 i mniej czerwone AirPods Max 2

Według doniesień, opublikowanych na łamach Bloomberga, gigant z Cupertino szykuje specjalne wersje (PRODUCT)RED dla głośnika HomePod Mini 2 oraz słuchawek AirPods Max 2. Premiera miałaby zbiec się ze Światowym Dniem AIDS, który wypada we wtorek, 1 grudnia, a sprzedaż ponownie wesprze doroczną zbiórkę dla Światowego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią w krajach rozwijających się.

Oba sprzęty mają jednak podejść do tej palety barw w zupełnie inny sposób. O ile HomePod Mini 2 dostanie po prostu czerwoną siateczkę na obudowie, o tyle w przypadku AirPods Max 2 Apple najwyraźniej postawiło na skrajny minimalizm. Słuchawki mają mieć srebrne wykończenie, białe siateczkowe nauszniki i biały pałąk, a jedynym wyraźnym akcentem będzie… czerwone pokrętło Digital Crown.

HomePod Mini 2 i AirPods Max 2 w wersji (PRODUCT)RED – wizualizacja (źródło: MacRumors)

Jak uzupełnił Mark Gurman, oprócz samych urządzeń, firma przygotowała ponoć również dopasowane kolorystycznie warianty paska na nadgarstek do AirPodsów oraz paska sportowego do Apple Watcha.

Powrót serii (PRODUCT)RED po niemal dwóch latach przerwy

Dla fanów tej inicjatywy to spora ulga, bo choć Apple współpracuje z marką (RED) i wspiera Światowy Fundusz już od 20 lat, w ostatnich latach wyraźnie odpuściło ten temat. Od lutego 2025 roku w sprzedaży nie było ani jednego urządzenia (PRODUCT)RED, a w marcu 2026 roku z oferty wyleciało ostatnie czerwone etui do iPhone’a.

A szkoda, bo nawet pomijając dobroczynną wartość tej akcji, produkty te – przynajmniej w mojej opinii – świetnie się prezentowały, jak chociażby wiekowe już iPhone’y 8 i 8 Plus (ostatnimi smartfonami PRODUCT(RED) były iPhone14 i iPhone SE 2022).

Wygląda zatem na to, że firma postanowiła wreszcie odkurzyć ten pomysł – i to akurat przy okazji okrągłego jubileuszu współpracy. Jeżeli doniesienia te się potwierdzą, już za kilka dni znów będzie można kupić nowe sprzęty Apple w szczytnym celu (nawet jeśli na wspomnianych słuchawkach tej czerwieni trzeba będzie szukać z lupą).