Apple pokazało nowe słuchawki. Cisza stała się doskonalsza

Nieco nieoczekiwanie zadebiutowały słuchawki AirPods Max 2. Na pierwszy rzut oka zmian nie widać, ale całkiem sporo dzieje się w ich wnętrzu.

Co nowego w słuchawkach AirPods Max 2?

Tegoroczny marzec okazał się całkiem interesujący dla miłośników sprzętu z Cupertino. Na początku, 2 marca, zadebiutował iPhone 17e oraz został zaprezentowany iPad Air z procesorem Apple M4. Kolejnego dnia wprowadzono nowe MacBooki z układami Apple M5 Pro i M5 Max, a 4 marca zobaczyliśmy MacBooka Neo. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez zespół Tima Cooka.

Apple właśnie pochwaliło się słuchawkami AirPods Max 2. Zanim przejdziemy dalej wypada jeszcze wspomnieć, że pierwszą generację AirPods Max pokazano w 2020 roku., natomiast w 2024 roku słuchawki AirPods Max pożegnały się z portem Lightning.

Owszem, na pierwszy rzut oka zmian nie widać. Nawet wymiary i waga są identyczne. Apple skupiło się jednak na wnętrznościach i wprowadziło chip H2. Do tego doszło 1,5-krotnie skuteczniejszy system ANC, nowy wzmacniacz o szerokim zakresie dynamiki, który zapewnia jeszcze czystszy dźwięk, a także zestaw nowych funkcji. Co ciekawe, za pomocą Digital Crown można teraz wykonywać zdjęcia i rozpoczynać/wstrzymywać nagrywanie wideo.

AirPods Max 2 | fot. Apple

Przejdźmy do porównania AirPods Max 2 z modelem z 2024 roku, w którym wprowadzono port USB-C:

AirPods Max 2 AirPods Max z 2024 roku Chip H2 H1 Aktywna redukcja hałasu tak, nawet 1,5x lepsza niż w AirPods Max tak Dźwięk adaptacyjny tak nie Tryb kontaktu tak tak Wykrywanie rozmów tak nie Spersonalizowany dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy tak tak Izolacja głosu tak nie Głośność spersonalizowana tak nie Specjalny wzmacniacz z szerokim zakresem dynamicznym tak nie Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0 Czas pracy do 20 godzin słuchania z włączoną aktywną redukcją hałasu na jednym ładowaniu do 20 godzin słuchania z włączoną aktywną redukcją hałasu na jednym ładowaniu Mikrofony 9 mikrofonów 9 mikrofonów Wymiary 187,3 x 168,6 x 83,4 mm 187,3 x 168,6 x 83,4 mm Waga 386,2 g 386,2 g

AirPods Max 2 – dostępne wersje kolorystyczne | fot. Apple

Cena AirPods Max 2 i dostępność

W USA nowe słuchawki zostały wycenione na 549 dolarów, czyli kosztują tyle samo, co starsza wersja w dniu premiery. Tymczasem cena w Polsce spadła względem pierwszej generacji. Za nowe AirPods Max w 2020 roku trzeba było zapłacić 2799 złotych, natomiast druga generacja kosztuje 2499 złotych.

Zamówienia będzie można składać od 25 marca. Apple dodaje, że słuchawki w regularnej sprzedaży będą dostępne na początku przyszłego miesiąca.