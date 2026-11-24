Nowy smartwatch Huawei Watch Air w pełni zasługuje na swoją nazwę, ponieważ może pochwalić się imponującą smukłością. Wraz z nim zadebiutował nie mniej zachwycający laptop Huawei MateBook Fold S ze składanym ekranem.

Nowy smartwatch Huawei Watch Air to najsmuklejszy zegarek w historii tego producenta

Najnowszy smartwatch Huawei Watch Air ma tylko 6,9 mm grubości (pozostałe wymiary wynoszą 43,1×39,2 mm) i waży 27 gramów. W jego konstrukcji wykorzystano stop tytanu i obudowa jest wykończona na wysoki połysk. W jej wnętrzu umieszczono ekran LTPO 2.0 AMOLED o przekątnej 1,92 cala, rozdzielczości 480×408 pikseli (328 ppi) i jasności dochodzącej do 3500 nitów. Producent deklaruje też, że współczynnik screen-to-body wynosi aż 86%.

Huawei Watch Air (źródło: Huawei)

Z uwagi na bardzo smukłą obudowę (którą cechuje również odporność 5 ATM i IP6X), czas pracy jest znacznie krótszy niż w większości zegarków tej marki – smartwatch Huawei Watch Air ma bowiem działać na jednym ładowaniu maksymalnie 5 dni (przy „normalnym użytkowaniu”), jednak 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, potrzebny na cały dzień.

Smartwatch Huawei Watch Air oferuje również funkcję EKG, pomiar zmienności rytmu serca (HRV) i wykrywa oznaki bezdechu sennego. Obsługuje też klucze cyfrowe do samochodów (dzięki NFC; jest także wsparcie dla płatności zbliżeniowych), połączenia głosowe przez Bluetooth (wymagane połączenie ze smartfonem) i GPS.

Huawei Watch Air (źródło: Huawei)

W Chinach cena Huawei Watch Air zaczyna się od 2499 juanów (równowartość około 1530 złotych). Na tę chwilę producent nie potwierdził dostępności w Polsce, lecz nie będzie ona zaskoczeniem.

Nowy składany laptop Huawei MateBook Fold S również imponuje

Dziś oficjalnie zaprezentowany został też nowy laptop Huawei MateBook Fold S ze składanym ekranem o przekątnej 14,7 cala, rozdzielczości 3240×2160 pikseli i proporcjach 3:2 oraz jasności do 1600 nitów, który oferuje pokrycie palety barw P3 i współczynnik kontrastu 2000000:1.

Po złożeniu go do formy laptopa użytkownik ma do dyspozycji ekran o przekątnej 10,2 cala, rozdzielczości 2160×1620 pikseli i proporcjach 4:3. Do tego laptop Huawei MateBook Fold S ma dodatkowy wyświetlacz na zewnątrz – o przekątnej 3,5 cala, rozdzielczości 980×980 pikseli, proporcjach 1:1 i jasności do 2500 nitów.

Huawei MateBook Fold S (źródło: Huawei)

Urządzenie zostało wyposażone również w procesor Kirin XE90, od 16 do 32 GB RAM, od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji) i akumulator litowo-polimerowy o pojemności 46 Wh. Ponadto laptop Huawei MateBook Fold S oferuje m.in. czytnik linii papilarnych, dwa złącza USB-C (USB 3.2 Gen 1 – oba obsługują ładowanie do 66 W, a jeden dodatkowo Display Port do 3072×2048 pikseli i 60 Hz), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, po cztery mikrofony i głośniki oraz 50 Mpix aparat na zewnątrz i 12 Mpix wewnątrz wraz z 1 Mpix kamerą IR.

Po rozłożeniu laptop Huawei MateBook Fold S ma wymiary 326,3×221,3×6,49 mm, a po złożeniu 221,3×165,1×12,98 mm. Waga wynosi 639 lub 647 gramów (w zależności od wersji). Sprzęt pracuje pod kontrolą HarmonyOS 7. Cennik w Chinach przedstawia się zaś następująco:

16/256 GB – 14999 juanów (~9190 złotych),

16/512 GB – 16999 juanów (~10410 złotych),

24/512 GB – 18999 juanów (~11640 złotych),

32 GB/1 TB – 22999 juanów (~14090 złotych).

Laptop Huawei MateBook Fold S prawdopodobnie nie będzie dostępny w Polsce. Na koniec warto jednak przypomnieć, że również dziś Huawei zaprezentował smartfony Huawei Mate X8 i Huawei Mate 90 Air.