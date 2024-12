Apple Music Replay 2024 już jest. Zobacz, czego słuchałeś w tym roku

Słuchacze Apple Music mogą już sprawdzić Apple Music Replay 2024, czyli podsumowanie tego, czego słuchali w powoli kończącym się 2024 roku. Wypada dodać, że zespół Tima Cooka przygotował jeszcze jedno podsumowanie, które dostępne jest w aplikacji Zdjęcia.

Apple Music Replay 2024 jest już dostępne

Miłośnicy dobrych algorytmów proponowania nowych utworów, aczkolwiek niekoniecznie ceniący wysoką jakość dźwięku, wciąż czekają na Spotify Wrapped 2024. Kiedy Spotify udostępni podsumowanie 2024 roku? Podobno pojawi się ono w ciągu najbliższych dni. Warto wspomnieć, że YouTube Music Recap 2024 jest już dostępne.

Z kolei firma z Cupertino zdecydowała się właśnie udostępnić Apple Music Replay 2024, czyli możliwość sprawdzenia tego, czego słuchaliśmy w usłudze Apple Music w 2024 roku. Niestety, Apple wciąż nie nauczyło się robić tego w bardziej cywilizowany sposób, czyli bezpośrednio w aplikacji. Zamiast tego podsumowanie dostępne jest przez przeglądarkę internetową.

W celu wygenerowania Apple Music Replay 2024 należy wejść na stronę replay.music.apple.com, a następnie zalogować się na konto Apple, z którego korzystamy w usłudze Apple Music. Po wykonaniu tych czynności możemy wreszcie przejrzeć nasze muzyczne podsumowanie kończącego się 2024 roku.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Z podsumowania dowiemy się chociażby ile minut spędziliśmy na słuchaniu muzyki, którzy artyści byli naszymi ulubionymi, a także której piosenki słuchaliśmy najwięcej razy. Dostępna jest też playlista, która zawiera listę najczęściej słuchanych utworów – oczywiście znajdziemy ją w Apple Music. Do tej playlisty można powrócić nawet po kilku latach, co zdecydowanie polecam czasami zrobić – wciąż zdarza mi się wracać do tego, czego słuchałem w 2019 roku. To ciekawa podróż w czasie.

Na stronie z Apple Music Replay 2024, oprócz podsumowania podanego w formie podobnej do relacji na Instagramie, znajdziemy też oddzielne listy zawierające najczęściej słuchanych artystów czy nasze ulubione utwory i albumy. Te listy składają się z 15 pozycji i możemy je udostępnić w formie grafiki znajomym lub wstawić na serwisy społecznościowe.

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu samej playlisty Apple Music Replay 2024, bowiem zadebiutowała ona już na początku 2024 roku. Mogliśmy do niej zaglądać w aplikacji, aby na bieżąco śledzić, czego najchętniej słuchamy. Prawdopodobnie już za kilka tygodni dostaniemy dostęp do playlisty na 2025 rok.

Apple przygotowało jeszcze jedno podsumowanie

W aplikacji Zdjęcia, która jest dostępna na iPhone’ach, iPadach i komputerach Mac, możemy przejrzeć podsumowanie 2024 roku. Składa się ono z wykonanych zdjęć i filmów. Najciekawsze wydarzenia zapisane za pomocą aparatu stara się wybrać algorytm i – z tego, co zauważyłem u siebie – wychodzi mu to całkiem dobrze.