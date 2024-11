YouTube Music Recap 2024. Czego słuchałeś w kończącym się roku?

W tym roku Google postanowiło nie czekać na Spotify Wrapped i przygotowało YouTube Music Recap 2024. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak wyglądał Twój „muzyczny” 2024 rok. Gdzie znaleźć to podsumowanie i kto może z niego skorzystać? Piszemy o tym niżej!

YouTube Music Recap 2024 już jest

Zazwyczaj Google ze swoim podsumowaniem z YouTube bądź YouTube Music czekało, aż Spotify wypuści Wrapped, czyli garść informacji i statystyk o tym, czego dany użytkownik słuchał najczęściej w danym roku w konkurencyjnej aplikacji. Spotify Wrapped stało się gorącym tematem do dyskusji wśród internautów. YouTube Music Recap to praktycznie to samo, co Spotify Wrapped, tylko dla użytkowników YouTube Music, których przybywa każdego miesiąca.

W tym roku YouTube Music Recap 2024 dość niespodziewanie zostało opublikowane 20 listopada. Na smartfon dostałem powiadomienie z aplikacji YouTube Music, że moje podsumowanie roku już jest dostępne. Po wejściu w „apkę” faktycznie przywitały mnie standardowe dla tego typu podsumowań okienka niczym z Instagram Stories z garścią statystyk odnośnie tego, jak wyglądał mój „muzyczny” 2024 rok:

YouTube Music Recap 2024 (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Jak wejść w YouTube Music Recap 2024?

Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyskoczyło Ci powiadomienie o YouTube Music Recap 2024 czy też wyszedłeś z tego „Wrapped” przez pomyłkę, nic straconego. Możesz wejść w to podsumowanie z poziomu aplikacji klikając ikonę awatara swojego profilu w prawym górnym rogu i otwierając opcję „Twoje podsumowanie”. Teraz przejdź do „Pobierz swoje podsumowanie”, aby uzyskać historię tego co słuchałeś, a następnie kliknij „Zobacz recap”.

Ciekawą opcją jest również możliwość połączenia piosenek ze zdjęciami Google. Taka funkcja znajduje się tuż pod podsumowaniem, a po kliknięciu wyświetli Ci się coś takiego:

Zdjęcia sparowane z piosenkami (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Oprócz muzyki w podsumowaniu 2024 roku znajdziesz również informacje o podcastach, których słuchałeś najczęściej. To nowość, ponieważ dopiero relatywnie niedawno Google zaczęło stawiać większy nacisk na promowanie podcastów i udostępnianie statystyk związanych z nimi. Na podstawie zebranych danych amerykański gigant utworzył również dla Ciebie playlistę do słuchania „ulubionych utworów”.