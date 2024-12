Samsung tłumaczy, dlaczego Galaxy Ring może czasami zrobić się ciepły

Posiadacze inteligentnego pierścienia Samsunga mogą odczuwać, że Galaxy Ring się nagrzewa. Producent tłumaczy, dlaczego tak się dzieje i jak sobie poradzić w takiej sytuacji.

Co oferuje Samsung Galaxy Ring?

Inteligentne pierścienie stają się coraz bardziej popularne, choć w porównaniu np. do smartfonów, smartwatchy czy opasek jest ich na rynku zdecydowanie mniej. Można by rzec – urządzenia te jeszcze „raczkują”. Po wielu miesiącach (o ile nie latach) oczekiwań Samsung zaprezentował pierścień Galaxy Ring. Urządzenie zadebiutowało w lipcu 2024 roku na terenie Europy, lecz w Polsce na oficjalną premierę Galaxy Ring musieliśmy zaczekać nieco dłużej, bo do 12 listopada 2024 roku.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Galaxy Ring to urządzenie ukierunkowane na monitorowanie zdrowia. Automatycznie rozpoznaje chód, bieganie, a także mierzy tętno, monitoruje jakość snu i cykl menstruacyjny. Inteligentny pierścień oferuje też funkcję spustu migawki aparatu dla połączonego z nim smartfona oraz obsługuje Samsung Find na wypadek utraty sprzętu.

Galaxy Ring jest ciepły? Samsung wyjaśnia

Choć spora część z nas jest przyzwyczajona do noszenia obrączki czy innych elementów biżuterii na palcach, tak Galaxy Ring jest czymś zupełnie innym. Wszak jest to prawdziwe urządzenie, a nie tylko kawałek metalu.

Okazuje się, że niektórzy użytkownicy mogą odczuwać ciepło emitowane przez pierścionek. W zasadzie nie ma w tym nic dziwnego – jest to urządzenie wyposażone w mikrochipy, czujniki biometryczne oraz akumulator. Sam producent zaznaczył, że Galaxy Ring może być czasami cieplejszy, szczególnie gdy wykorzystuje funkcje wymagające większej ilości energii bądź używa je przez dłuższy czas.

Według Samsunga zjawisko to nie powinno negatywnie wpływać na żywotność i samo działanie urządzenia. Jeśli jednak pierścień będzie się przegrzewał lub przez dłuższy czas nie stygnie, powinno się go na pewien czas zdjąć. Gdy sytuacja będzie się powtarzać, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Samsung Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Gdzie kupić Samsung Galaxy Ring?

Samsung Galaxy Ring można zamawiać w polskich sieciach handlowych – może to doskonały pomysł na świąteczny upominek? Sprzęt oferowany jest w rozmiarach od 5 do 13 i w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej matowej (titanium black), złotej błyszczącej (titanium gold) oraz srebrnej matowej (titanium silver), a jego cena bez względu na rozmiar i kolor wynosi 1849 złotych.