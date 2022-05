Oto nowe odtwarzacze ze wsparciem Apple Music. Mają cztery koła i cztery „pierścienie”

Audi ogłosiło, że wprowadzi do swoich samochodów integrację z usługą Apple Music. Oznacza to, że dostęp do ulubionych utworów i playlist zyskamy bez konieczności podłączania smartfona.

Jedne z droższych odtwarzaczy ze wsparciem dla usługi Apple

W nowszych modelach Audi, a także autach innych producentów, najczęściej mamy kilka sposobów, aby cieszyć się biblioteką muzyki zgromadzoną w Apple Music. Najbardziej powszechną, aczkolwiek niekoniecznie najwygodniejszą metodą jest sparowanie smartfona z systemem infotainment przez Bluetooth. Drugi sposób, ten odczuwalnie wygodniejszy, to skorzystanie z CarPlay lub Android Auto – aplikacja Apple dostępna jest na obu platformach.

Firma z Ingolstadt postanowiła jednak pójść o jeden krok dalej i zapewnić dostęp do muzycznej usługi z Cupertino bezpośrednio w zainstalowanym systemie, bez potrzeby korzystania ze smartfona jako źródła dźwięku.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, Audi zdecydowało się zintegrować aplikację Apple Music ze swoim systemem infotainment. Oznacza to, że po zalogowaniu się do usługi muzycznej zyskamy dostęp do tych samych utworów, albumów i playlist, które mamy na iPhonie, MacBooku czy innym urządzeniu. Można więc powiedzieć, że samochody Audi stały się właśnie drogimi i potrafiącymi jeździć odtwarzaczami Apple Music.

Warto dodać, że podobna integracja pojawiła się już wcześniej w innej marce należącej do koncernu Volkswagen. Porsche oferuje już bowiem natywną aplikację Apple Music, a także aplikację Apple Podcasty.

Co z dostępem do ulubionej muzyki w trasie?

Oczywiście wszystkie nowe samochody Audi mogą być podłączone do sieci komórkowej, co pozwala chociażby na otrzymywanie aktualnych informacji o natężeniu ruchu na drogach czy zdalną obsługę z poziomu mobilnej aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Łączność z siecią komórkową zostanie wykorzystana również w przypadku Apple Music. Co jednak w sytuacji, gdy będziemy mieli słabe połączenie? Niestety, nie znalazłem żadnej wzmianki, która sugerowałaby możliwość pobierania muzyki offline.

Jeśli faktycznie aplikacja Apple Music w samochodach Audi nie otrzymała funkcji pobierania utworów, to wciąż w trasie znacznie lepszym wyborem może okazać się połączenie przez Bluetooth czy korzystanie z CarPlay lub Android Auto.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Apple Music zostanie zintegrowane z prawie wszystkimi modelami Audi z rocznika modelowego 2022. Aplikacja trafi do klientów w ramach darmowej aktualizacji OTA.