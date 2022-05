Korzystasz z Samsunga? Aktualizacja Android Auto usuwa poważny błąd, ale…

Trudno stwierdzić, czy warto zainstalować Android Auto 7.7. Z jednej strony aktualizacja może naprawić irytujący problem, ale z drugiej może też przynieść nowe błędy.

Problemy właścicieli Galaxy S22

Smartfony Samsunga z linii Galaxy S22 zadebiutowały w lutym tego roku. Otrzymaliśmy naprawdę dobre urządzenia, ale okazuje się, że niekoniecznie mogą z nich być zadowoleni użytkownicy Android Auto.

Jak wynika z licznych raportów zamieszczonych na forach pomocy technicznej, od samego początku Android Auto niekoniecznie chce współpracować z nowymi smartfonami Samsunga. Oczywiście problem nie dotyczy wszystkich użytkowników, ale zdaje się być dość powszechny.

Właściciele „Galaktyk” wskazują, że korzystanie z oprogramowania Google dla kierowców w wybranych przypadkach nie jest możliwe. Smartfon po podłączeniu do systemu infotainment tylko się ładuje, ale nie wykrywa, że został podłączony do samochodu. Oznacza to, że Android Auto w ogóle się nie uruchamia.

Warto zaznaczyć, że problem nie występuje w przypadku innych smartfonów, a więc wina nie leży po stronie samochodów. Niektórym osobom udało się naprawić połączenie po zmianie kabla, ale nie zawsze jest to metoda w 100% skuteczna. Co ciekawe, te same kable działają poprawnie podczas podłączania innych modeli smartfonów, także tych Samsunga.

Lekarstwo jest już dostępne, ale…

Użytkownicy, którzy zainstalowali Android Auto 7.7 beta, wskazują, że opisany wyżej problem został rozwiązany. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z oprogramowania Google bez konieczności szukania odpowiedniego kabla.

Niestety, nie jest idealnie. Właściciele Samsungów Galaxy S22, którzy wcześniej nie mieli żadnych problemów podczas korzystania z Android Auto, wskazują, że pojawiły się nowe błędy po zainstalowaniu aktualizacji AA 7.7 beta. Co prawda smartfon wykrywa, że został podłączony do systemy infotainment, ale na ekranie w samochodzie wyświetlany jest tylko czarny ekran.

Miejmy nadzieję, że nowe problemy występują tylko w wersji beta, a stabilny Android Auto 7.7 przyniesie oczekiwane poprawki u wszystkich użytkowników.

Oczywiście, gdy jesteśmy właścicielami smartfona z linii Galaxy S22 i nie możemy korzystać z oprogramowania Google dla kierowców, to warto spróbować zainstalować aktualizację 7.7 beta. Natomiast gdy wszystko działa poprawnie, to zaleca się pozostanie przy obecnej wersji.