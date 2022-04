Bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay pojawią się w japońskich samochodach

Android Auto i Apple CarPlay stały już standardem w nowych samochodach, ale nie dotyczy to jeszcze funkcji bezprzewodowego połączenia. Na szczęście, to również zaczyna się zmieniać, co potwierdza decyzja podjęta przez Subaru.

Kabel wciąż może być potrzebny

Warto zauważyć, że zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay, to rozwiązania dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Początkowo połączenie między smartfonem a samochodem było realizowane przy wykorzystaniu kabla, co nie zawsze było optymalnie wygodnym rozwiązaniem.

Nie tylko musimy pamiętać o kablu, ale również musimy znaleźć miejsce na smartfon po jego podłączeniu, co nie w każdym samochodzie jest takie proste. Na szczęście, firmy motoryzacyjne już coraz częściej stosują obsługę bezprzewodowego połączenia. Oznacza to, że smartfon jak najbardziej może zostać w kieszeni.

Oczywiście połączenie oparte na kablu wciąż jest tym znacznie popularniejszym, ale od około 2-3 lat coraz częściej słyszymy o funkcji bezprzewodowej łączności. Ponadto niektóre marki już teraz uczyniły „standard” z braku konieczności posiadania kabla przy sobie – np. BMW czy Mercedes. Oczywiście standard, który czasami wymaga dopłaty – dokładniej musimy zapłacić za samą dostępność Android Auto i Apple CarPlay w obu wariantach łączności.

Ważna zmiana w nowym modelu Subaru

Android Auto i Apple CarPlay nie są żadną nowością w autach Subaru. Należy mieć jednak na uwadze, że wcześniej „nakładki” na wbudowany system infotainment wymagały połączenia realizowanego przy użyciu kabla.

Jak informuje serwis 9to5Google, Subaru zdecydowało się wreszcie wprowadzić obsługę również bezprzewodowego połączenia. Pierwszym modelem z wyczekiwaną funkcją jest Outback 2023, ale docelowo rozwiązanie powinno sukcesywnie trafiać do pozostałych samochodów w portfolio japońskiego producenta.

Ponadto na pokładzie Subaru Outback znajdzie się odświeżona wersja systemu infotainment Starlink. Użytkownik do dyspozycji otrzyma 11,6-calowy ekran z obsługą dotyku. Powinien on okazać się w zupełności wystarczający do komfortowego korzystania z Android Auto i Apple CarPlay.

Subaru nie podało jednak jeszcze, w jakich wersjach wyposażenia będzie dostępna opcja bezprzewodowego połączenia. Niewykluczone jednak, że pojawi się w każdej wersji z podstawową obsługą nakładki Google i Apple.