Epic Games Store daje za darmo grę za 260 złotych!

Skoro właściciel platformy lubi kilka razy do roku trzymać graczy w niepewności, to i ja się skuszę na podtrzymanie Waszej niepewności jeszcze przez kilka chwil. Proszę zatem o werble i…

Reklama

Dobra, zanim się rozpierzchniecie i stratujecie kolejkę w drodze po nowy tytuł na „tę drugą platformę z grami”, parę słów o tej produkcji. Borderlands 3 to najświeższy tytuł z głównej serii looter shooterów. Mógłbym tu teraz rozpisywać się o fabule, ale przecież to nie o to chodzi w tym gatunku. Najważniejsza jest nieskrywana radość z rozwijania swojej klasy postaci, zdobywanie coraz potężniejszego ekwipunku oraz obcowanie z absurdalnym humorem, znanym już od czasów pierwszej części.

Jeżeli więc lubicie sobie postrzelać i macie znajomych, którzy również cenią sobie „niewygórowane ceny” na konkretne tytuły w Epic Games Store, tytuł będzie dla Was jak znalazł – największą frajdę Borderlands 3 sprawia, kiedy przemy do przodu z czwórką znajomych i wspólnie cieszymy się (lub nie) z upolowanych w trakcie zabawy skarbów.

Zanim też rozszarpiecie mnie na milion kawałków za wstęp „o grze za 260 złotych”, pragnę zauważyć, że mam tu na myśli oficjalną cenę pozbawioną jakichkolwiek zniżek. Na obecną chwilę tytuł jest przeceniony na Steamie oraz w Media Expert, ale moje zdolności matematyczne i narodowość podpowiadają mi, że propozycja od Tima Sweeneya jest najkorzystniejsza.

Przy okazji ruszyła też megawyprzedaż w sklepie Epic Games Store. Akcja potrwa do 19 czerwca 2022 roku, a w ramach niej platforma przygotowała specjalny kupon obniżający cenę zakupionych tytułów o 25%. Wymóg? Minimalna wartość koszyka na poziomie 59,99 złotych.

I jak, zaskoczył Was nowy darmowy tytuł od Epica, czy jednak w swoich gamerskich kościach przeczuwaliście, że gra nie zwali Was z nóg? Biorąc pod uwagę fakt, że Borderlands: The Handsome Collection wylądowało jakiś czas temu w cotygodniowej akcji na platformie, to promocja na „trójkę” prędzej czy później musiała nadejść.