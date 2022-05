Koncerty na żywo w Apple Music i nowe funkcje dla osób z niepełnosprawnościami

Spotify może pochwalić się znacznie większą liczbą użytkowników niż Apple Music, ale usługa z Cupertino staje się coraz atrakcyjniejsza. Niebawem pojawią się w niej koncerty na żywo. Co więcej, firma Tima ogłosiła w zmiany w podejściu do płacenia za subskrypcje, a także zapowiedziała nowe funkcje dla osób z niepełnosprawnościami.

Kolejna ciekawa funkcja dla fanów muzyki

Jak przed chwilą wspomniałem, Apple Music pod względem liczby użytkowników pozostaje w tyle za Spotify. Wynika to z kilku podstawowych faktów – usługa Szwedów wystartowała wcześniej, to ona jest odpowiedzialna za ostatnią dużą rewolucję na rynku muzycznym, dostępna jest na większej liczbie platform i poza ekosystemem Apple oferuje lepszą aplikację.

Oczywiście Spotify ma kilka ważnych plusów względem rozwiązania Apple, ale należy mieć na uwadze, że firma z Cupertino też ma kilka sporych atutów. Po pierwsze, otrzymujemy format bezstratnej kompresji dźwięku. Po drugie, niebawem pojawią się transmisje na żywo z koncertów.

Z najnowszych informacji wynika, że w ramach Apple Music Live jako pierwszy wystąpi Harry Styles. Koncert na żywo będą mogli obejrzeć abonenci w 167 krajach. Warto dodać, że nie będzie wiązało się to z żadnymi dodatkowymi kosztami – całość będzie dostępna w ramach opłacanej już subskrypcji.

Co więcej, z tej okazji w usłudze dostępny jest wywiad na temat trzeciego albumu artysty, możliwość wstępnego dodania do biblioteki nowego krążka, a także przygotowano specjalne, powiązane tematycznie playlisty.

Wszystko wskazuje, że koncert będzie można obejrzeć również później, gdybyśmy nie mogli go zobaczyć w czasie transmisji na żywo. Należy oczekiwać, że podobnych koncertów w Apple Music w najbliższym czasie pojawi się więcej.

Zmiany w polityce dotyczącej subskrypcji

W dobie usług, takich jak wspomniane Apple Music czy Netflix lub HBO Max, przejrzystość opłacanych subskrypcji jest niezwykle ważna. Zespół Tima Cooka świetnie zdaje sobie z tego sprawę i zapowiada zmiany, które niebawem trafią do użytkowników iUrządzeń.

Obecnie, gdy cena aktywnej subskrypcji wzrasta, abonenci muszą wyrazić zgodę przed zastosowaniem podwyżki w celu dalszego korzystania z usługi. Apple zwraca uwagę, że takie podejście powodowało niezamierzone przerwy w niektórych usługach, bowiem użytkownicy musieli dodatkowo podjąć kroki w celu ponownej aktywacji subskrypcji – w aplikacji i w ustawieniach na iPhonie i iPadzie lub w App Store na Maku.

Natomiast w ramach nowej polityki, pod pewnymi określonymi warunkami i po uprzednim powiadomieniu subskrybenta, twórcy usług będą mogli wprowadzić wzrost ceny bez konieczności podejmowania działań przez użytkownika i przerywania usługi.

Oczywiście aplikacja z automatycznie odnawianą subskrybcją będzie musiała spełnić nałożone wytyczne. Wzrost ceny nie może wystąpić częściej niż raz w roku, nie może przekraczać 5 dolarów i 50% ceny subskrypcji, a także takie działanie musi być zgodne z lokalnym prawem.

Ponadto w takich sytuacjach Apple zawsze z wyprzedzeniem ma powiadamiać użytkowników o wzroście cen, w tym za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomień push i wiadomości w samej aplikacji. Dodatkowo użytkownik otrzyma wskazówki o tym, jak przeglądać, zarządzać i anulować subskrypcje.

Nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Dla Apple, co jak najbardziej należy docenić, ważne jest ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. Już teraz znajdziemy bogaty zestaw odpowiednich funkcji na iPhonie czy Maku, a w nadchodzącej dużej aktualizacji pojawią się kolejne nowości.

Firma zaznacza, że nowe rozwiązania ułatwień dostępu łączą moc sprzętu, oprogramowania i uczenia maszynowego. Przełożyć ma to się na ich wysoką użyteczność i faktycznie mają ułatwić funkcjonowanie niektórym osobom.

Pierwszą z zapowiedzianych nowości jest funkcja Door Detection, która skierowana jest dla dla użytkowników niewidomych lub niedowidzących. Jej zadanie sprowadza się do wykrywania drzwi, co ma pomóc w ich zlokalizowaniu po dotarciu do nowego miejsca i zrozumieniu, jak daleko się znajdują. Co więcej, funkcja opisuje atrybuty drzwi – w tym, czy są otwarte, czy zamknięte, a gdy są zamknięte, czy można je otworzyć przez naciśnięcie klamki czy przekręcenie gałki.

Funkcja Door Detection może również odczytywać znaki i symbole wokół drzwi, takie jak numer pokoju lub obecność znaków informujących o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami. W działaniu funkcji wykorzystywany jest m.in. LiDAR, aparat i uczenie maszynowe realizowane na urządzeniu.

Drugie rozwiązanie nazywa się Apple Watch Mirroring i przeznaczone jest dla użytkowników z niepełnosprawnością fizyczną i ruchową, którzy mogą polegać na funkcjach pomocniczych, takich jak sterowanie głosowe.

Dzięki temu, że wykorzystywany jest tutaj również iPhone, to dostępne jest wsparcie dla m.in. śledzenia głowy lub zewnętrznych urządzeń z certyfikatem Made for iPhone. W założeniach funkcja została stworzona jako alternatywa dla stukania w wyświetlacz Apple Watcha.

Kolejną nowością jest funkcja Live Captions, która pojawi się na iPhonie, iPadzie i Maku. Dzięki napisom na żywo użytkownicy będą mogli łatwiej śledzić dowolne treści audio niezależnie od tego, czy prowadzą rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję czy oglądają seriale w serwisie streamingowym.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że w funkcji VoiceOver pojawi się wsparcie dla 20 nowych języków – m.in. bułgarskiego, katalońskiego, ukraińskiego i wietnamskiego.

Wszystkie przedstawione wyżej nowości dla osób z niepełnosprawnościami mają być dostępne jeszcze w tym roku. Zostaną wprowadzone z aktualizacjami systemów operacyjnych.