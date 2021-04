Apple wprowadza na rynek nowego iMaca. Spójrzcie na te kolory!

Apple kojarzone jest przede wszystkim jako producent smartfonów, tabletów i laptopów, aczkolwiek nie można zapominać, że firma ma w swojej ofercie również komputery iMac. Dziś producent zaprezentował jego najnowszą, bardzo kolorową odsłonę, która przywodzi na myśl tablet iPad Air 2020.

Specyfikacja iMac 2021

Komputer, podobnie jak najnowszy MacBook Air, MacBook Pro i iMac mini został wyposażony w procesor Apple M1, który oparty jest na architekturze ARM. Pod względem designu mocno czerpie z iPada Air oraz iPhone’ów 12, ponieważ jego obudowa nie jest zaokrąglona, tylko ma płaskie krawędzie, połączone pod kątem prostym.

Apple zaszalało też z kolorami – nowy iMac 2021 dostępny będzie w siedmiu intensywnych i zwracających uwagę kolorach. Warto także zauważyć, że obudowa komputera jest bardzo wąska, co udało się uzyskać dzięki zastosowaniu procesora Apple M1, który integruje wiele komponentów, dzięki czemu można zmniejszyć gabaryty urządzenia w niego wyposażonego.

źródło: Apple

iMac 2021 ma ekran o przekątnej 24 cala i rozdzielczości 4480×2520 pikseli oraz wyświetla ponad 11,3 mld kolorów. Jest też technologia True Tone.

iMac 2021 został również wyposażony w aparat 1080p FaceTime HD. Apple deklaruje, że jest to najlepsza kamera, jaka kiedykolwiek została zastosowana w komputerze Mac. Jednocześnie producent zapewnia, że urządzenie będzie generować wysokiej jakości dźwięk stereo z systemu sześciu głośników. Nie zabrakło także technologii Dolby Audio.

źródło: Apple

iMac 2021 zaoferuje również do czterech portów USB-C (w tym dwa Thunderbolt). Apple stworzyło też nową klawiaturę Magic Keyobard z dedykowanym klawiszem do emoji oraz czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Zarówno ona, jak i nowa mysz i touchpad będą dostępne w podobnych kolorach, co sam komputer (w sumie producent przygotował aż siedem).

Cena iMac 2021 zaczynać się będzie od 1299 dolarów. Sprzedaż ruszy 30 kwietnia 2021 roku.

Cena iMac 2021 w Polsce