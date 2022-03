Skonfigurowaliśmy sobie Maca Studio. Ile nam wyszło?

Mac Studio to całkowicie nowy komputer w ofercie Apple, który lokuje się pomiędzy Makiem mini i Makiem Pro. Jak zawsze, producent umożliwia swobodne skompletowanie podzespołów komputera. Ile trzeba zapłacić za najlepszą konfigurację sprzętową?

Ile kosztuje Mac Studio? To zależy

Przede wszystkim klient musi zacząć od wyboru procesora, ponieważ Mac Studio dostępny jest zarówno z układem Apple M1 Max, jak i Apple M1 Ultra. Różnica w cenach za bazową konfigurację jest spora – pierwszy kosztuje od 10799 złotych, natomiast drugi od 20799 złotych, czyli o 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) więcej.

źródło: Apple

Jeśli klient zdecyduje się na komputer z procesorem Apple M1 Max, „w standardzie” dostanie 10 rdzeni CPU i 16-rdzeniowy system Neural Engine, natomiast będzie mógł wybrać 24- lub 32-rdzeniowe GPU (różnica w cenie to 1000 złotych). Model z tym układem dostępny jest w wersji z 32 GB i 64 GB RAM (dwa razy RAM to dodatkowe 2000 złotych) oraz z dyskiem SSD o pojemności 512 GB, 1 TB (+1000 złotych), 2 TB (+3000 złotych), 4 TB (+6000 złotych) i 8 TB (+12000 złotych). Do tego klient może dobrać jeszcze Final Cut Pro za 1399,99 złotych i Logic Pro za 949,99 złotych.

Gdyby chcieć wybrać podzespoły z końców list, tj. 10 rdzeni CPU, 32 rdzeni GPU, 16 rdzeni NPU, 64 GB RAM i 8 TB pamięci masowej SSD, wyszłoby 25799 złotych. Kwota wysoka, ale jednocześnie wciąż o 5000 złotych niższa niż cena podstawowej konfiguracji Maca Studio z procesorem Apple M1 Ultra.

W tym przypadku klient może wybrać wersję z 20-rdzeniowym CPU i 32-rdzeniowym systemem Neural Engine oraz 48- lub 64-rdzeniowym GPU (różnica w cenie to 5000 złotych). Do tego do wyboru jest 64 GB albo 128 GB RAM (+4000 złotych) oraz dysk SSD o pojemności 1 TB, 2 TB (+2000 złotych), 4 TB (+5000 złotych) i 8 TB (+11000 złotych). Tutaj również można od razu dokupić oprogramowanie Final Cut Pro za 1399,99 złotych i Logic Pro za 949,99 złotych.

Gdyby w tym przypadku wybrać topowe podzespoły, tj. 20 rdzeni CPU, 64 rdzeni GPU i 32 rdzeni NPU oraz 128 GB RAM i 8 TB na dysku SSD, wyszłoby 40799 złotych. Oznacza to różnicę w cenie w stosunku podstawowej konfiguracji w wysokości 20000 złotych.

Nowy komputer giganta z Cupertino jest już dostępny na stronie producenta. Rozpoczęcie dostaw planowane jest na 18-21 marca 2022 roku.