Apple wraca do korzeni? Tak może wyglądać iPhone 16

Chociaż do premiery tegorocznych smartfonów Apple zostało jeszcze sporo czasu, to jednak już budzą one emocje wśród internautów. Z nieoficjalnych doniesień sukcesywnie dowiadujemy się, co może zaoferować oraz jak może wyglądać iPhone 16. Ten design jest świetnie znany fanom urządzeń giganta z Cupertino.

Co już wiemy o iPhone 16?

Tuż po premierze serii iPhone 15 pojawiły się już pierwsze doniesienia mówiące o tym, czego można spodziewać się po nadchodzących w 2024 roku smartfonach Apple. Według nich to właśnie iPhone 16 może przerwać niechlubną tradycję producenta i nareszcie zaoferować użytkownikom wyświetlacz ProMotion ze 120 Hz odświeżaniem.

Następnie pojawiły się informacje m.in. o procesorze, który ma pojawić się w podstawowym modelu. Nowy smartfon ma zaoferować chipset Apple A18 wykonany w 3 nm procesie technologicznym. Do tej pory na takie układy mogli liczyć jedynie użytkownicy wersji Pro. Na pokładzie iPhone 16 ma znaleźć się także większa ilość pamięci operacyjnej. Mówi się o 8 GB RAM. Zmiany mają objąć jednak nie tylko specyfikację, ale także design smartfona.

rendery iPhone 16 (źródło: macrumors)

Apple wraca do korzeni. Z pewnością znacie ten design

Już w grudniu 2023 roku pojawiły się pierwsze rendery prototypów iPhone 16. Sugerowały one znaczące zmiany w designie smartfonów Apple. Teraz serwis macrumors przedstawił, jak może wyglądać nowy iPhone. Dla wielu osób może być to spore zaskoczenie, ale gigant z Cupertino postanowił sięgnąć do przeszłości. Z pewnością znacie ten design. Wyspa aparatów jest bardzo zbliżona wyglądem do tej, którą widzieliśmy w iPhone X.

To charakterystyczna pastylka z ułożonymi jeden pod drugim dwoma obiektywami. Projekt nieco różni się od tego pokazanego w grudniu 2023, ponieważ pastylka nie jest już umieszczona na wyspie znanej z iPhone’ów począwszy od modelu iPhone 11. Na bocznej krawędzi smartfona znalazły się przyciski regulacji głośności (odseparowane od siebie) oraz przycisk akcji, podobny do tego z modelu 15 Pro, który zastąpił charakterystyczny dla Apple suwak.

Nowy projekt sugeruje również, że producent mógł zrezygnować z pomysłu dodania nowego klawisza na przeciwległej, bocznej krawędzi smartfona. Warto podkreślić jednak, że są to jeszcze niepotwierdzone informacje i ostateczny wygląd iPhone 16 może różnić się od tego przedstawionego na powyższych grafikach.