Obawy były słuszne. Te iPady nie dostaną aktualizacji do systemu iPadOS 17

Nowy system operacyjny dla iPadów ma wnieść potrzebne zmiany do środowiska Apple, ale raczej nie każdy będzie mógł z nich skorzystać. Posiadacze starszych tabletów będą musieli pozostać na iPadOS 16.

iPadOS 17 nie dla wszystkich

Przy okazji pojawiania się w sieci kolejnych nowinek dotyczących systemu iOS 17, informatorzy natrafiają na szczegóły związane z systemem operacyjnym, który ma trafić na tablety. Apple zwykle do samego końca zachowuje większość tajemnic, ale jedną z bardziej oczywistych rzeczy jest to, że nie wszystkie urządzenia będą nadawać się do aktualizacji do nowych wersji oprogramowania.

W tym momencie wiemy już, że iOS nie trafi na pokład iPhone’a X. Nowy iPadOS 17 też nie będzie nadawał się do pobrania na niektóre iPady. Już po raz drugi dowiadujemy się, które z nich zostaną porzucone po wieloletnim wsparciu.

Tym razem potwierdzenie zyskaliśmy dzięki danym z francuskiej strony iPhoneSoft. Doniesienia wskazują na to, że następujące iPady nie dostaną aktualizacji do iPadOS 17:

iPad Pro pierwszej generacji (9,7″),

iPad Pro pierwszej generacji (12,9″),

iPad piątej generacji.

Wygląda więc na to, że kompatybilne z nowym systemem będą tablety:

iPad Pro (2017) lub nowsze,

iPad Air trzeciej generacji lub nowsze,

iPad szóstej generacji lub nowsze,

iPad mini piątej generacji lub nowsze.

Co prawda powyższe dane będzie w stanie potwierdzić dopiero Apple, ale można założyć, że są dokładne i właśnie tak będą przedstawiać się listy porzucanych/kompatybilnych modeli.

iPadOS 16 (fot. Apple)

Mój iPad się kwalifikuje. To dobrze, prawda?

Jeśli użytkujemy tablet nadający się do aktualizacji, to znakomicie. Należy jednak pamiętać, że urządzenia najstarsze wcale nie muszą dostać wszystkich nowych funkcji. Tak jest na przykład z iOS – nawet bardziej leciwe iPhone’y mogą otrzymać możliwość pobrania nowego systemu, ale ze względu na ograniczenia sprzętowe, części z zapowiedzianych opcji wcale nie udostępnia się starszym modelom.

W ubiegłym roku Apple nie „przepuściło” do iPadOS 16 tabletów iPad Air drugiej generacji i iPada mini czwartej generacji.

Oczekuje się, że Apple ogłosi nową odsłonę systemu iOS oraz iPadOS podczas konferencji zapowiedzianej na 5 czerwca.