Tesla Cybertruck coraz bliżej. Tymczasem Chińczycy pokazali 6-kołowego pickupa

Niezwykła Tesla Cybertruck wzbudza emocje już od dłuższego czasu i to mimo że jeszcze nie można jej kupić. Wkrótce ma to się jednak zmienić. Skoro już poruszyliśmy temat elektrycznych pickupów, to zdecydowanie wyjątkowy samochód został pokazany w Chinach.

Tesla Cybertruck coraz bliżej

Elektryczny pickup, wyglądający jakby przed chwilą został wyciągnięty z filmu sci-fi, został zaprezentowany przez Elona Muska w 2019 roku. Wciąż jednak nie doczekaliśmy się jego wprowadzenia do sprzedaży, co miało nastąpić już dawno temu. Po drodze pojawiły się nieprzewidziane przeszkody, co opóźniło plany Tesli.

Tesla Cybertruck zaliczyła naprawdę duże opóźnienie, ale zdecydowanie nie oznacza to, że firma Muska porzuciła ten projekt. Pickup wkrótce pojawi się na publicznych drogach i prawie każdy zainteresowany, pod warunkiem dysponowania odpowiednią gotówką, będzie mógł go kupić. Owszem, „prawie każdy”, bowiem oficjalnie będzie on dostępny tylko na wybranych rynkach, co w części krajów może znacząco utrudnić kupno tego pickupa.

Elon Musk, podczas ostatniego spotkania z inwestorami, ogłosił, że Tesla rozpocznie dostawy Cybertrucka w trzecim kwartale 2023 roku. Wypada jednak zaznaczyć, że masowa produkcja zacznie się dopiero w przyszłym roku, a latem tego roku będzie ona ograniczona. Może to oznaczać, że niektórzy będą musieli jeszcze trochę poczekać na wymarzonego pickupa.

Tesla Cybertruck (fot. Tesla)

Niestety, nic nie zapowiada, aby Tesla Cybertruck miała pojawić się w Polsce. Na pocieszenie dodam, że Tesla przygotowała inne, prawie tak samo przyjemne niespodzianki dla klientów z Polski. Otóż niedawno mogliśmy dowiedzieć się o obniżce cen Modelu 3 i Y.

Elektryczny pickup z aż 6 kołami

Owszem, Tesla Cybertruck robi spore wrażenie, ale równie imponująco prezentuje się Cannon CyberP!ckup 6×6. Co ciekawe, dzieło chińskiego producenta Great Wall Motors i firmy Chaojing Motors ma charakteryzować się nie tylko dobrymi właściwościami terenowymi i sporą „paką” z tyłu, ale również ma zapewniać luksusowe doświadczenie w środku.

(fot. Great Wall Motor)

Chiński pickup ma być dostępny w kilku różnych wariantach, które będą różnić się zastosowanym napędem. Do wyboru będzie wersja benzynowa, hybryda (PHEV), a także wersja w pełni elektryczna. Do tego na pokładzie znajdą się rozwiązania ułatwiające poruszanie się w terenie – np. elektronicznie sterowane blokady mechanizmu różnicowego.

Zaprezentowany Cannon CyberP!ckup 6×6 to obecnie koncept, ale liczne źródła donoszą, że finalnie trafi on do produkcji, a następnie na publiczne drogi. Niestety, tutaj najpewniej pojawi się ten sam problem, co w przypadku Cybertrucka – nie kupimy tego pickupa w Polsce.