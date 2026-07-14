Publiczna beta iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate dostępna

Niespełna miesiąc temu, podczas konferencji WWDC 2026 zobaczyliśmy najnowsze wersje systemów Apple: iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate. Teraz wreszcie możemy je rzeczywiście poznać, a to dlatego, że wystartował program publicznych testów beta.

Ruszyły publiczne testy beta iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate – pobierz, jeśli chcesz

Oficjalnie udostępniono publiczne wersje beta systemów iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 i macOS 27 Golden Gate. Aby pobrać i zainstalować je na swoich urządzeniach, trzeba zarejestrować się do programu testowego na stronie Apple, a następnie wybrać pobieranie aktualizacji z kanału beta w ustawieniach danego sprzętu: iPhone’a, iPada czy Maca.

Przypominam tylko, że wersje beta przeważnie nie są wolne od błędów i mogą działać bardzo niestabilnie. Dlatego odradzam instalowanie ich na urządzeniach, z których regularnie korzysta się na co dzień (a w szczególności na sprzętach wykorzystywanych do pracy).

Systemy iOS 27 i reszta (źródło: Apple)

Co oferują nowe systemy Apple?

Spośród najważniejszych nowości w iOS 27 wymienić należałoby ulepszenia w obrębie Liquid Glass, czyli opierającego się na półprzezroczystościach języka projektowania. Teraz jest on również obecny w ikonach, a do tego pojawił się suwak, umożliwiający ustawienie tego, jak mocno przenikać mają elementy interfejsu.

Apple obiecuje też szybsze ładowanie aplikacji, wyższą wydajność w bardziej wymagających zadaniach, upiększone animacje, płynniejsze przełączanie sieci oraz bardziej intuicyjne i efektywne wyszukiwanie elementów w systemie, Zdjęciach i Poczcie. Na aktualizację mogą liczyć posiadacze smartfonów giganta z Cupertino, począwszy aż od iPhone’a 11.

źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple

Wydajniejsze działanie, płynniejsze przełączanie się pomiędzy sieciami Wi-Fi i komórkowymi czy szybsza synchronizacja wiadomości to zmiany, na jakie można liczyć w przypadku systemu iPadOS 27, a watchOS 27 obiecuje bardziej spersonalizowane komunikaty motywacyjne, dokładniejszy pomiar dystansu i usprawnioną obsługę gestów.

źródło: Apple

Z kolei macOS 27 Golden Gate doczekał się ulepszonej wyszukiwarki, poprawionej obsługi zewnętrznych wyświetlaczy oraz funkcji odświeżania zawartości okna poprzez przewinięcie w dół. Najważniejszą nowością w przypadku tego, jak i pozostałych opisanych tu systemów jest natomiast Siri AI, czyli zupełnie nowa i zdecydowanie inteligentniejsza asystentka bazująca na nowej generacji Apple Intelligence. Wspominam o niej na końcu z tego prostego powodu, że nie będzie dostępna po polsku.