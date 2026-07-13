Xiaomi ma w końcu coś dla tych, którzy wolą herbatę od kawy

AGD dla kawoszy to długa historia pełna różnorodnych technik parzenia kawy, technologii, funkcji i różnorodnych marek rozsianych po całym świecie. Tymczasem urządzenia dla fanów herbaty nie są aż tak popularne i rozbudowane. Nowy sprzęt Xiaomi ma szansę to zmienić.

Specyfikacja Xiaomi Mijia Smart Tea Bar Pro Vertical

Pod tą długą nazwą kryje się w rzeczywistości rozbudowana stacja stworzona dla osób potrzebujących dostępu do gorącej wody i chętnych na uproszczenie procesu przygotowywania herbaty. Pionowa stacja opiera się przede wszystkim na 5,5-litrowym zbiorniku oraz dwóch wyjściach – jedno umożliwia dostęp do gorącej wody w ciągu trzech sekund, natomiast drugie służy parzeniu herbaty. Xiaomi zapewnia, że oba kanały są od siebie odseparowane, więc przemieszanie się wody jest niemożliwe.

Skupiając się najpierw na zdolności gotowania wody, urządzenie oferuje pięć predefiniowanych ustawień temperatury i cztery opcje w kwestii rozmiaru pojemnika. Zagotowanie wody zajmuje maszynie około 15 sekund.

Xiaomi Smart Tea Bar Pro (źródło: Xiaomi)

Specjalizacją drugiej dyszy jest pomoc w przygotowywaniu herbaty. Dzięki kilku ustawieniom maszyna radzi sobie z różnymi typami naparu. Dodatkowo użytkownicy mogą dodawać własne przepisy za pomocą aplikacji Xiaomi Home.

Po wybraniu procesu parzenia ten zachodzi automatycznie, dodając tyle wody, ile potrzeba, a użytkownik nie musi monitorować sytuacji. Co więcej, po zakończeniu pracy sprzęt może automatycznie podtrzymywać temperaturę herbaty.

Xiaomi Smart Tea Bar Pro (źródło: Xiaomi)

Częścią wyposażenia stacji jest dedykowany czajnik o pojemności 1,2 litra, dzbanek do rozlewania herbaty oraz… zmywarka. W urządzeniu znajduje się bowiem dedykowany kosz do przechowywania, w którym mieści się od 8 do 15 kubków i filiżanek. Za pomocą gorącego powietrza o temperaturze 70∘C i światła ultrafioletowego zawartość szuflady jest suszona i sterylizowana. Według Xiaomi proces ten usuwa co najmniej 99,99% bakterii, grzybów i zarodników. Do sterowania stacją służy 2,8-calowy, kolorowy wyświetlacz, a za pomocą Xiao AI możliwe jest również wydawanie instrukcji głosowych.

Sprzedaż Xiaomi Smart Tea Bar Pro Vertical rozpocznie się na platformie crowdfundingowej Youpin 20 lipca 2026 roku. Sprzęt wyceniono na 1099 juanów (~610 złotych). Nie wiadomo, czy po udanej sprzedaży w Chinach urządzenie pojawi się w Polsce. W idealnym świecie pojawiłoby się ono na naszych sklepowych półkach w tym samym czasie co zaprezentowany w czerwcu 2026 roku bezprzewodowy ekspres do kawy tego samego producenta.