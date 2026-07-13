Duże zmiany w Waze. Tych funkcji brakowało kierowcom od lat

Nawigacja Waze zyskała zestaw zmian i nowych funkcji. Korzystanie z niej ma być wygodniejsze, zarówno z perspektywy kierowców samochodów, jak i fanów motocykli.

Specjalny tryb dla motocyklistów w Waze

Pierwsza z nowości ogłoszonych przez Waze skierowana jest do miłośników jednośladów. Otóż nowy tryb motocyklowy wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby znaleźć najlepszą trasę i uzyskać dokładniejszy szacowany czas dojazdu (ETA), gdy użytkownik porusza się na motocyklu. Pod uwagę brane są też możliwe skróty oraz ewentualne ograniczenia.

Wysoką jakość wyznaczanych tras ma zapewnić dedykowany zespół redaktorów, który pracuje nad mapami motocyklowymi. Na ten moment funkcja wdrażana jest w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Malezji, Meksyku, Peru i na Filipinach w aplikacji na Androida i iOS. Kolejne kraje są w drodze.

Jeszcze bardziej spersonalizowana nawigacja

Druga zmiana ma zapewnić jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenie podczas korzystania z Waze. Nawigacja ma bowiem w większym stopniu stawiać na trasy, które uwzględniają wychwycone wzorce podróżowania. Do tego dochodzi hiperlokalna analiza ruchu ulicznego, aby dobierać najlepszą trasę w mieście.

Jeśli użytkownik częściej wybiera główne drogi niż lokalne ulice, to właśnie takie trasy mają być sugerowane jako pierwsze i to nawet, gdy inna trasa będzie nieco szybsza. Nowość jest już globalnie udostępniana na urządzeniach z Androidem i iOS. Można ją oczywiście w każdej chwili wyłączyć.

Mniej komunikatów w Waze

Jeśli chcemy skupić się na muzyce, podcaście lub po prostu przeszkadza nam nadmiar komunikatów głosowych, to nowy tryb może okazać się wybawieniem. Sprawia on, że nawigacja Waze staje się mniej gadatliwa, a jednocześnie nie musimy całkowicie wyłączać komunikatów.

Nowy tryb pozwala pozbyć się mniej ważnych informacji, ale nadal oferuje ostrzeżenia o krytycznych zagrożeniach i ważnych skrętach czy zmianach pasa ruchu. Wprowadzany jest już globalnie na smartfonach z Androidem i iOS.

źródło: Google

Nowe możliwości Gemini w Waze

W krajach, w których Gemini jest dostępne w Waze, użytkownicy mogą teraz korzystać z AI do sugerowania aktualizacji map, takich jak zgłoszenie zamkniętej drogi lub nieaktualnego adresu. Dodatkowo Gemini pozwala na wyszukiwanie miejsc, bez podawania konkretnych informacji – np. chatbot może znaleźć otwartą kawiarnię, stację benzynową z najniższymi cenami czy parking w pobliżu wskazanego miejsca.

Nowości związane z Gemini są już udostępniane w aplikacji na Androida i iOS.