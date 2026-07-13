Prosty sposób na bezprzewodowy Android Auto. Wystarczy ten gadżet

Jeśli zastanawiasz się, jak zyskać bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay w samochodzie, to odpowiedź może brzmieć Navitel CPA5 – to adapter, który właśnie debiutuje na polskim rynku.

Android Auto i Apple CarPlay bez kabli w Twoim samochodzie, czyli Navitel CPA5

Zdaję sobie sprawę, że nie brakuje znacznie tańszych adapterów pozwalających dodać bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay w samochodzie. Niektórzy są zachwyceni, ale inni narzekają na tanie modele z Chin. Zawsze możesz kupić i spróbować, może dzięki temu zaoszczędzisz nieco gotówki.

Jednak dla niektórych osób lepszym wyborem może okazać się Navitel CPA5, bowiem nie jest to produkt nieznanego producenta z Chin. Dodatkowo można go kupić w pobliskim markecie z elektroniką, a także ewentualne problemy mogą być rozpatrzone w ramach gwarancji.

Jeśli należysz do tej drugiej grupy, to spieszę wyjaśnić, że Navitel CPA5 zapewnia możliwość bezprzewodowego korzystania z Android Auto i Apple CarPlay w samochodach, które tego domyślnie nie oferują. Oczywiście auto musi obsługiwać połączenie za pomocą kabla w przypadku Android Auto lub Apple CarPlay – zależnie od tego, czy mamy smartfon z Androidem czy iPhone’a.

fot. Navitel

Navitel podkreśla, że zaletą jest prosta obsługa – wystarczy podłączyć adapter do portu USB i przeprowadzić jednorazową konfigurację, aby mieć dostęp do bezprzewodowego Android Auto lub Apple CarPlay. Połączenie ma być stabilne i bezproblemowe – w razie niespełnienia tych obietnic, zawsze można zwrócić adapter do sklepu.

Wypada dodać, że urządzenie ma wskaźnik LED informujący o stanie pracy, w tym o zasilaniu, nawiązaniu połączenia oraz bieżącej aktywności. Użytkownik może więc w łatwy sposób kontrolować poprawność działania adaptera.

fot. Navitel

Navitel CPA5 – cena i dostępność

Adapter Navitel CPA5 jest już w sprzedaży w cenie 129,99 złotych. Jak wcześniej wspomniałem, dostępne są również tańsze adaptery na rynku, a wybór konkretnego modelu pozostawiam Tobie.

Gdzie kupić? Navitel CPA5 ok. 129 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Co jeśli samochód w ogóle nie oferuje Android Auto i Apple CarPlay? W zeszłym roku zadebiutowały dwa urządzenia – Navitel DS810 i DS1020. Różnią się od siebie przede wszystkim przekątną ekranu. Pierwszy model ma 8,1 cala, drugi – 10,26 cala. Oba – co kluczowe – zapewniają przewodową i bezprzewodową obsługę Android Auto oraz Apple CarPlay.