iPhone 17e zdeklasowany. W tej cenie to zdecydowanie lepszy wybór

Model iPhone 17e, który oficjalnie zadebiutował 2 marca 2026 roku, właśnie doczekał się bardziej opłacalnej alternatywy. Ten smartfon Apple jest zdecydowanie lepszy w tej samej cenie.

Nie kupuj teraz iPhone’a 17e. Lepiej kup tego iPhone’a w tej promocji

iPhone 17e jest obecnie najtańszym smartfonem Apple… przynajmniej w sklepie producenta. Jego cena zaczyna się od 2999 złotych za wersję 256 GB – jest zatem tańszy aż o 500 złotych od modelu iPhone 16e w podobnej konfiguracji.

Teraz za taką samą cenę możecie jednak kupić smartfon iPhone 16. To zdecydowanie lepsza oferta, ponieważ oferuje on podwójny aparat na tyle – obok głównego (szerokokątnego, który zapewnia też 2x zoom bezstratny) jeszcze aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Za nowszym iPhonem 17e przemawiają nowszy procesor (Apple A19 vs Apple 18; oba jednak bazują na 3-nm procesie technologicznym) i akumulator o większej pojemności (4005 mAh vs 3561 mAh), aczkolwiek w obu przypadkach Apple deklaruje podobny czas odtwarzania wideo (do 26 godzin).

iPhone 16 za to, oprócz aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym, ma jeszcze wyświetlacz z Dynamiczną Wyspą (zamiast notcha), który osiąga wyższą jasność (do 2000 nitów).

iPhone 16 za 2999 złotych w promocji w sklepie Media Expert

Za 2999 złotych możecie kupić smartfon iPhone 16 w kolorze niebieskim ze 128 GB pamięci wbudowanej w sklepie Media Expert. W przypadku modelu iPhone 17e za tę kwotę dostaniecie dwa razy więcej pamięci (256 GB), lecz za „Szesnastką” przemawia przede wszystkim aparat ultraszerokokątny, którego nie sposób zastąpić (podczas gdy można zyskać dodatkową pamięć w chmurze, aczkolwiek oczywiście za opłatą).

Aby zapłacić za smartfon iPhone 16 kwotę 2999 złotych, należy użyć w koszyku kod rabatowy PNS1303-0404. Oferta obowiązuje do 4 kwietnia 2026 roku, do godziny 23:59. Sklep Media Expert podkreśla, że ten kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

iPhone 16 128 GB ok. 2999 zł Media Expert

Jeśli natomiast iPhone 16 w kolorze niebieskim niespecjalnie się Wam podoba, to w Media Expert kupicie również czarną wersję w niewiele wyższej cenie – za 3149 złotych. W tym przypadku też trzeba w koszyku wkleić kod rabatowy PNS1303-0404.