soundbar Samsung HW-Q990C
To król soundbarów. Dominacja trwa od 12 lat

Soundbary stanowią najlepszy sposób na poprawę jakości dźwięku z TV. Jeśli już decydujemy się na zakup takiego urządzenia, to którą markę wybieramy? Od dwunastu lat na rynku globalnym dominującą pozycją cieszy się jeden producent: Samsung.

Niedawno pisałem, że Samsung zdominował rynek telewizorów, od 20 lat nie oddając pozycji lidera. Jednak nie chodzi tylko o ekrany, południowokoreański producent całościowo opanował nasze salony i domowe sale kinowe. Właśnie pochwalił się, że w 2025 roku uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych marek soundbarów, dokonując tego 12. rok z rzędu (nieprzerwanie od 2014 roku).

Opierając się na raporcie firmy Future Source, Samsung ogłosił, że w 2025 roku zagarnął 21,5% globalnego rynku soundbarów w ujęciu finansowym oraz 19,7% w ujęciu ilościowym. Krótko mówiąc: praktycznie 1 na 5 sprzedanych grajbelek miała jego logo.

Samsung jest królem soundbarów od 12 lat (źródło: Samsung)

Nie znamy dokładnych wartości, ale poza Samsungiem wśród najpopularniejszych producentów soundbarów na świecie znajdują się jeszcze firmy Sony, LG, Bose i Sonos – taką piątkę można znaleźć w raporcie Global Market Insights.

Plany Samsunga na rok 2026

Południowokoreański gigant bez wątpienia spróbuje utrzymać swoją dominującą pozycję. Pod koniec 2025 roku Samsung zaprezentował nowe soundbary, które mogą mu w tym pomóc. To przede wszystkim flagowy model HW-Q990H, a więc 11.1.4-kanałowy system z aktywnym subwooferem i przetwornikami skierowanymi do góry oraz strojeniem wspomaganym przez sztuczną inteligencję.

Dla zwolenników bardziej kompaktowych konstrukcji przygotowany został natomiast soundbar Samsung HW-QS90H w formacie All-in-One. Ma 13 przetworników, w tym cztery zintegrowane głośniki niskotonowe, a do tego czujnik żyroskopowy, który samodzielnie dostosowuje rozkład kanałów, aby zapewniać optymalne warunki słuchowe niezależnie od położenia.

Chwaląc się ubiegłorocznym wynikiem, Hun Lee, wiceprezes sekcji Visual Display Business w Samsungu, określił go „nie tylko ogromnym zaszczytem, ale też dowodem zaangażowania w dostarczanie najwyższej jakości rozrywki domowej”. I faktycznie, soundbary południowokoreańskiego producenta nie tylko świetnie się sprzedają, ale też dobrze wypadają w recenzjach, regularnie zgarniając bardzo wysokie noty.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

