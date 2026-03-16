Awaria w mBanku. Bank wydał komunikat

Klienci mBanku muszą uzbroić się w cierpliwość. Bank poinformował, że występują problemy z dostępem do wybranych oferowanych przez niego usług.

Awaria w mBanku 16 marca 2026 roku. Aplikacja nie działa

Serwis Downdetector.pl odnotował, że już po godzinie 10:00 klienci mBanku zaczęli zgłaszać problemy z dostępem do oferowanych przez ten bank usług. Około południa 16 marca 2026 roku zgłoszeń jest już kilka tysięcy.

Awaria w mBanku 16 marca 2026 roku (źródło: Downdetector.pl)

mBank opublikował na swojej stronie na portalu Facebooku komunikat, w którym informuje, że obecnie jego klienci mogą mieć trudności z korzystaniem z niektórych oferowanych przez niego usług. Konkretniej bank wymienia problemy z logowaniem do aplikacji mobilnej i do serwisu transakcyjnego, a także płatnościami. Klienci zgłaszają, że nie działa również Blik i nie mogą wypłacić pieniędzy z bankomatu.

W opublikowanym przez siebie poście mBank przeprasza za niedogodności, a także zapewnia, że jego zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług.

UniCredit chce przejąć właściciela mBanku

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że włoski bank Unicredit, który niedawno wrócił na polski rynek (i oferuje kody na Spotify Premium za darmo przez 9 miesięcy), chce przejąć niemiecki Commerzbank, do którego należy m.in. mBank.

Według Bloomberga Włosi zaoferowali wymianę akcji – za jedną akcję Commerzbank proponują 0,485 akcji UniCredit. Ten ostatni jest wyceniany znacznie wyżej – na 96 miliardów euro, podczas gdy niemiecki bank na „zaledwie” 33 miliardy euro, choć po ogłoszeniu oferty jego akcje zaczęły szybko zyskiwać na wartości.

Transakcja może jednak nie dojść do skutku, ponieważ nie jest jej przychylny niemiecki rząd, który ma udziały w Commerzbanku.