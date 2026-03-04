MacBook Neo
fot. Apple
Oto najtańszy laptop Apple. MacBook Neo oficjalnie pokazany

Mateusz Budzeń·
Wyczekiwany MacBook Neo zadebiutował. Jego główną zaletą ma być niska cena, aczkolwiek klienci będą musieli pogodzić się z pewnymi kompromisami.

Co oferuje MacBook Neo?

Fani produktów z Cupertino nie mogą w tym tygodniu narzekać na nudę. W poniedziałek Apple pokazało iPhone’a 17e, a także poznaliśmy iPada Air z M4. Następnie, we wtorek, odbyła się premiera MacBooków Pro i MacBooków Air z układami Apple M5 oraz nowych monitorów. Natomiast dziś do oferty dołącza – jak podkreśla Apple – najbardziej przystępnym cenowo MacBook w historii.

Otrzymujemy aluminiową konstrukcję z 13-calowym wyświetlaczem Liquid Retina (IPS z podświetleniem LED) o rozdzielczości 2408 x 1506 pikseli i maksymalnej jasności 500 nitów. Sercem MacBooka Neo jest procesor Apple A18 Pro, który wcześniej trafił na pokład iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Układ składa się z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Towarzyszy mu 8 GB RAM i 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

Na pokładzie – owszem – mamy klawiaturę Magic Keyboard, ale nie jest ona podświetlana. Ponadto wersja z czytnikiem linii papilarnych Touch ID wymaga zdecydowania się na model 512 GB. Akumulator o pojemności 36,5 Wh ma zapewnić do 11 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu.

MacBook Neo
fot. Apple

MacBook Neo wyposażony jest w jeden port USB‑C obsługujący: ładowanie, DisplayPort i USB 3 (do 10 Gb/s). Do tego dochodzi drugie USB-C: ładowanie i USB 2 (do 480 Mb/s), a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Należy jeszcze wspomnieć o dwóch głośnikach i dwóch mikrofonach. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax). Nie zabrakło kamery FaceTime HD 1080p.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 29,75 x 20,64 x 1,27 cm i wadze 1,23 kg. Klienci mogą wybrać jedną z czterech wersji kolorystycznych – srebrna, subtelny róż, cytrusowożółta i indygo.

MacBook Neo
fot. Apple
MacBook NeoMacBook Air 13” z Apple M5
Wyświetlacz: Liquid Retina, 13 cali, 2408 x 1506 pikseli, 500 nitów, sRGBLiquid Retina, 13,6 cala, 2560 x 1664 pikseli, 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3), technologia True Tone
Procesor:Apple A18 ProApple M5
RAM:8 GB16, 24 lub 32 GB
Dysk:256 lub 512 GB512 GB, 1 TB, 2 TB lub 4 TB
Akumulator:36,5 Wh53,8 Wh
Touch ID:Tak, ale tyko wersja 512 GBTak
Porty:2 x USB-C (USB 3 i USB 2)2 x Thunderbolt 4 (USB‑C)
Gniazdo słuchawkowe:TakTak
Łączność: Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax)Bluetooth 6 i Wi‑Fi 7 (802.11be)
Podświetlana klawiatura:NieTak
Dźwięk:Dwa głośnikiCztery głośniki
Kamera:FaceTime HD 1080pCenter Stage 12 Mpix
Wymiary:29,75 x 20,64 x 1,27 cm30,41 x 21,5 x 1,13 cm
Waga:1,23 kg1,23 kg

MacBook Neo – cena i dostępność

Ceny zaczynają się od 2999 złotych i 2499 złotych dla sektora edukacji. Wersja 512 GB to wydatek 3499 złotych. MacBook Neo jest dostępny w przedsprzedaży od dzisiaj, a jego standardowa dostępność rozpoczyna się od 11 marca.

