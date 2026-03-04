Oto najtańszy laptop Apple. MacBook Neo oficjalnie pokazany

Wyczekiwany MacBook Neo zadebiutował. Jego główną zaletą ma być niska cena, aczkolwiek klienci będą musieli pogodzić się z pewnymi kompromisami.

Co oferuje MacBook Neo?

Fani produktów z Cupertino nie mogą w tym tygodniu narzekać na nudę. W poniedziałek Apple pokazało iPhone’a 17e, a także poznaliśmy iPada Air z M4. Następnie, we wtorek, odbyła się premiera MacBooków Pro i MacBooków Air z układami Apple M5 oraz nowych monitorów. Natomiast dziś do oferty dołącza – jak podkreśla Apple – najbardziej przystępnym cenowo MacBook w historii.

Otrzymujemy aluminiową konstrukcję z 13-calowym wyświetlaczem Liquid Retina (IPS z podświetleniem LED) o rozdzielczości 2408 x 1506 pikseli i maksymalnej jasności 500 nitów. Sercem MacBooka Neo jest procesor Apple A18 Pro, który wcześniej trafił na pokład iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Układ składa się z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Towarzyszy mu 8 GB RAM i 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

Na pokładzie – owszem – mamy klawiaturę Magic Keyboard, ale nie jest ona podświetlana. Ponadto wersja z czytnikiem linii papilarnych Touch ID wymaga zdecydowania się na model 512 GB. Akumulator o pojemności 36,5 Wh ma zapewnić do 11 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu.

fot. Apple

MacBook Neo wyposażony jest w jeden port USB‑C obsługujący: ładowanie, DisplayPort i USB 3 (do 10 Gb/s). Do tego dochodzi drugie USB-C: ładowanie i USB 2 (do 480 Mb/s), a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Należy jeszcze wspomnieć o dwóch głośnikach i dwóch mikrofonach. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax). Nie zabrakło kamery FaceTime HD 1080p.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 29,75 x 20,64 x 1,27 cm i wadze 1,23 kg. Klienci mogą wybrać jedną z czterech wersji kolorystycznych – srebrna, subtelny róż, cytrusowożółta i indygo.

fot. Apple

MacBook Neo MacBook Air 13” z Apple M5 Wyświetlacz: Liquid Retina, 13 cali, 2408 x 1506 pikseli, 500 nitów, sRGB Liquid Retina, 13,6 cala, 2560 x 1664 pikseli, 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3), technologia True Tone Procesor: Apple A18 Pro Apple M5 RAM: 8 GB 16, 24 lub 32 GB Dysk: 256 lub 512 GB 512 GB, 1 TB, 2 TB lub 4 TB Akumulator: 36,5 Wh 53,8 Wh Touch ID: Tak, ale tyko wersja 512 GB Tak Porty: 2 x USB-C (USB 3 i USB 2) 2 x Thunderbolt 4 (USB‑C) Gniazdo słuchawkowe: Tak Tak Łączność: Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 6 i Wi‑Fi 7 (802.11be) Podświetlana klawiatura: Nie Tak Dźwięk: Dwa głośniki Cztery głośniki Kamera: FaceTime HD 1080p Center Stage 12 Mpix Wymiary: 29,75 x 20,64 x 1,27 cm 30,41 x 21,5 x 1,13 cm Waga: 1,23 kg 1,23 kg

MacBook Neo – cena i dostępność

Ceny zaczynają się od 2999 złotych i 2499 złotych dla sektora edukacji. Wersja 512 GB to wydatek 3499 złotych. MacBook Neo jest dostępny w przedsprzedaży od dzisiaj, a jego standardowa dostępność rozpoczyna się od 11 marca.