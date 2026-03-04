Oto najtańszy laptop Apple. MacBook Neo oficjalnie pokazany

Wyczekiwany MacBook Neo zadebiutował. Jego główną zaletą ma być niska cena, aczkolwiek klienci będą musieli pogodzić się z pewnymi kompromisami.
Co oferuje MacBook Neo?
Fani produktów z Cupertino nie mogą w tym tygodniu narzekać na nudę. W poniedziałek Apple pokazało iPhone’a 17e, a także poznaliśmy iPada Air z M4. Następnie, we wtorek, odbyła się premiera MacBooków Pro i MacBooków Air z układami Apple M5 oraz nowych monitorów. Natomiast dziś do oferty dołącza – jak podkreśla Apple – najbardziej przystępnym cenowo MacBook w historii.
Otrzymujemy aluminiową konstrukcję z 13-calowym wyświetlaczem Liquid Retina (IPS z podświetleniem LED) o rozdzielczości 2408 x 1506 pikseli i maksymalnej jasności 500 nitów. Sercem MacBooka Neo jest procesor Apple A18 Pro, który wcześniej trafił na pokład iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Układ składa się z 6-rdzeniowego CPU i 5-rdzeniowego GPU. Towarzyszy mu 8 GB RAM i 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.
Na pokładzie – owszem – mamy klawiaturę Magic Keyboard, ale nie jest ona podświetlana. Ponadto wersja z czytnikiem linii papilarnych Touch ID wymaga zdecydowania się na model 512 GB. Akumulator o pojemności 36,5 Wh ma zapewnić do 11 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu.
MacBook Neo wyposażony jest w jeden port USB‑C obsługujący: ładowanie, DisplayPort i USB 3 (do 10 Gb/s). Do tego dochodzi drugie USB-C: ładowanie i USB 2 (do 480 Mb/s), a także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Należy jeszcze wspomnieć o dwóch głośnikach i dwóch mikrofonach. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax). Nie zabrakło kamery FaceTime HD 1080p.
To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 29,75 x 20,64 x 1,27 cm i wadze 1,23 kg. Klienci mogą wybrać jedną z czterech wersji kolorystycznych – srebrna, subtelny róż, cytrusowożółta i indygo.
|MacBook Neo
|MacBook Air 13” z Apple M5
|Wyświetlacz:
|Liquid Retina, 13 cali, 2408 x 1506 pikseli, 500 nitów, sRGB
|Liquid Retina, 13,6 cala, 2560 x 1664 pikseli, 500 nitów, szeroka gama kolorów (P3), technologia True Tone
|Procesor:
|Apple A18 Pro
|Apple M5
|RAM:
|8 GB
|16, 24 lub 32 GB
|Dysk:
|256 lub 512 GB
|512 GB, 1 TB, 2 TB lub 4 TB
|Akumulator:
|36,5 Wh
|53,8 Wh
|Touch ID:
|Tak, ale tyko wersja 512 GB
|Tak
|Porty:
|2 x USB-C (USB 3 i USB 2)
|2 x Thunderbolt 4 (USB‑C)
|Gniazdo słuchawkowe:
|Tak
|Tak
|Łączność:
|Bluetooth 6 i Wi‑Fi 6E (802.11ax)
|Bluetooth 6 i Wi‑Fi 7 (802.11be)
|Podświetlana klawiatura:
|Nie
|Tak
|Dźwięk:
|Dwa głośniki
|Cztery głośniki
|Kamera:
|FaceTime HD 1080p
|Center Stage 12 Mpix
|Wymiary:
|29,75 x 20,64 x 1,27 cm
|30,41 x 21,5 x 1,13 cm
|Waga:
|1,23 kg
|1,23 kg
MacBook Neo – cena i dostępność
Ceny zaczynają się od 2999 złotych i 2499 złotych dla sektora edukacji. Wersja 512 GB to wydatek 3499 złotych. MacBook Neo jest dostępny w przedsprzedaży od dzisiaj, a jego standardowa dostępność rozpoczyna się od 11 marca.