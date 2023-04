T-Mobile ma nowy Happy Box z figurką kultowego superbohatera w środku

Jak sprawić, aby zakup smartfona dla dziecka (lub dla siebie, nie mi oceniać) był jeszcze fajniejszy? Zdecydować się na nowy Happy Box z wyjątkową figurką, oferowany przez T-Mobile.

Człowiek-pająk w pudełku

Spider-Mana zna niemal każdy, kto choć przez pięć minut interesował się superbohaterami lub filmami i komiksami Marvela. Postać, która pojawiła się w amerykańskim komiksie w latach 60., wymieniana jest jednym tchem obok Kapitana Ameryki, Wolverine’a czy Iron Mana jako heros, którego nie wypada nie znać. Wraz z nowym Happy Boxem zaprezentowanym przez T-Mobile będziecie mogli wejść w posiadanie Spider-Mana w wyjątkowym wydaniu.

W najnowszym Happy Box obok smartfona Samsung Galaxy A04s pojawi się bowiem figurka LEGO Marvel Spider-Man. Zestaw dedykowany jest dzieciom od lat 8 i składa się z 258 elementów. Galaxy A04s to natomiast urządzenie, które może sprawdzić się jako pierwszy smartfon dla młodocianego. Duża bateria o pojemności 5000 mAh sprawi, że ciężej będzie o wymówkę „bo mi się rozładował”, a potrójny zestaw aparatów, w tym obiektyw główny o sensorze 50 Mpix, że dziecko będzie mogło poczuć się jak Peter Parker pracujący dla J. Jonah Jamesona.

Ile kosztuje nowy Happy Box od T-Mobile?

Oferta zakłada 24 doładowania, a cena za zestaw to zaledwie złotówka, jeżeli zdecydujecie się na doładowanie miesięczne w wysokości 70 złotych. Jeśli jednak planujecie niższy koszt miesięcznych płatności, to przy ustaleniu doładowania za 60 złotych zestaw wyniesie Was 99 złotych.

8.5 Ocena

W ofercie otrzymujecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci. Co się tyczy natomiast internetu, tego dostaniecie aż 20 GB w ramach oferty oraz 20 GB po doładowaniu, co daje łącznie 40 GB do wykorzystania miesięcznie. Jeżeli uruchomicie w aplikacji Mój T-Mobile promocję „Rok Internetu”, to do końca umowy terminowej dostaniecie jeszcze 1200 GB do wykorzystania.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Rodzice, miejcie się jednak na baczności. Możliwe, że obcowanie z ruchomym LEGO Spider-Manem sprawi, że następne w kolejce będą nowe figurki z Marvela, a kto wie, może nawet zakup gry od Insomniac Games na PlayStation 4/5 lub PC.