Zamiast hot-doga odbierz Wiedźmina 1. Za żappsy

Nie jest tajemnicą, że pierwsza część popularnej serii o Geralcie z Rivii, czyli Wiedźmin 1, jest grą, którą niejednokrotnie mogliśmy zdobyć zupełnie za darmo, nie wydając ani złotówki. Żabka daje nam kolejny sposób, aby odebrać tytuł, nie wydając (bezpośrednio na jego zakup) pieniędzy. Można bowiem wymienić… żappsy na grę.

Nie grałeś jeszcze w Wiedźmin 1? Zamiast na hot-doga wymień żappsy na grę!

żappka to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji, dzięki której możemy zbierać punkty za zakupy. Za każdą wydaną złotówkę otrzymujemy 4 żappsy, a więc kupując często produkty, chcąc lub nie, te nam się mnożą – nierzadko w całkiem spore ilości. Punkty da się wymienić na różne produkty – na przykład hot-doga lub chipsy.

To z pewnością całkiem przydatna sprawa, jednak Żabka odpaliła znacznie ciekawszą opcję. Wymiany żappsów na pierwszą część popularnej polskiej serii gier Wiedźmin, która rozpoczęła całą historię. Kilka lat później po premierze „Jedynki” przecież zadebiutował niezwykle popularny na całym świecie Wiedźmin 3: Dziki Gon, który przyciągnął nie tylko fanów serii o Białym Wilku, ale osoby, które nawet nie grały we wcześniejsze części.

Jeśli nie odebraliście „Jedynki” za darmo bezpośrednio od GOG-a, to naprawdę warto! No dobra, ale jak to zrobić?

Jak odebrać Wiedźmina 1 za żappsy? Zajrzyj do żappki

Aby odebrać pierwszą część popularnej serii, wystarczy wejść do aplikacji żappka, do zakładki Kupony (poprzez ikonkę trzech kropek obok guzika do skanowania kodu) – w sekcji Nasze sztosy pojawia się przywoływany tytuł do odebrania za żappsy.

Ten kosztuje 500 żappsów – wystarczy aktywować kupon i gotowe. Otrzymujemy kod na platformę GAMIVO, który realizujemy, dodając do koszyka grę i wpisując kod otrzymany za punkty – wtedy cena spadnie do zera. Następnie dostajemy kolejny kod, tym razem do serwisu GOG, który trzeba aktywować na tej platformie. To wszystko.

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, Wiedźmin – Edycja Rozszerzona trafiła na Wasze konto.