Aplikacja Xbox przetestuje Twój PC

Do windowsowej aplikacji Xbox trafiła długo wyczekiwana funkcja. Wkrótce będziecie mogli szybko i komfortowo sprawdzić, czy wybrana produkcja zadziała zgodnie z oczekiwaniami na Waszym PC.

Xbox ułatwia życie PC-towcom

Każdy gracz, preferujący klawiaturę i myszkę, doskonale wie, jak irytujące są problemy z działaniem poszczególnych gier. Najczęściej wynikają one ze zbyt słabej specyfikacji naszego komputera, o czym zdajemy sobie sprawę już po zainstalowaniu wybranej produkcji.

Na szczęście, jeśli posiadacie gry w bibliotece Xboxa i chcecie odpalić je na PC, to teraz aplikacja sama Was powiadomi, czy będą one poprawnie działać. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzicie czas, ale także unikniecie niepotrzebnych nerwów.

Nowa funkcja w Xbox sprawdzi, czy wybrana gra zadziała zgodnie z oczekiwaniami na Waszym PC (Źródło – The Verge)

Na ten moment wspomniana funkcja jest jeszcze w fazie testów. Właściwy komunikat znajdziemy (na razie) tylko przy nielicznych produkcjach. Do końca nie wiadomo też, w jaki sposób będzie działać zaprojektowany przez Microsoft test wydajności. Być może chodzi tylko o minimalne lub zalecane wymagania sprzętowe. Nowość wciąż nie została oficjalnie zapowiedziana przez giganta z Redmond, więc na więcej informacji musimy jeszcze zaczekać.

Z całą pewnością jednak taka funkcja ułatwi życie graczom – zwłaszcza tym, którzy nie są pewni wydajności swojego PC i nie potrafią oszacować, ile jest w stanie udźwignąć. Sam doskonale wiem, jak często zdarza mi się instalować grę bez zweryfikowania jakichkolwiek wymagań. Nawet jeśli etykieta Microsoftu wskazywałaby tylko zielony pasek „działa” i czerwony „nie działa”, to i tak byłoby to spore ułatwienie.

U Xboxa same nowości

Microsoft nie zatrzymuje się ani na chwilę – rozwija Xboxa w każdym możliwym obszarze. Wspomniany test wydajności gier na naszych PeCetach to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Co chwila przecież jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi nowych gier w Game Passie czy wielkich premier, takich jak Forza Horizon 5 czy Halo Infinite. Nie tak dawno zapowiedziano też sporo nowości w Xbox Design Lab, w którym możecie stworzyć własne, unikatowe kontrolery.