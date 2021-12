Samsung jeszcze nigdy nie zrobił czegoś takiego

Choć produkcja matryc do aparatów w smartfonach nie jest dla Samsunga pierwszyzną, producent ten nigdy wcześniej nie wyprodukował sensora w tej technologii. Co więcej, prawdopodobnie trafi on do urządzenia marki, o której być może nawet nigdy nie słyszeliście.

Najnowszy sensor Samsunga „najbardziej przypomina ludzkie oko”

Nowa matryca nosi nazwę ISOCELL GWB i pojawiła się już w nieoficjalnych doniesieniach na temat nowych sensorów Samsunga. Informacje, które do nas dotarły, nie okazały się jednak do końca prawdziwe. Wbrew temu, co się wcześniej mówiło, zaanonsowana właśnie matryca światłoczuła charakteryzuje się rozdzielczością 64 Mpix, a nie 50 Mpix.

Sformułowanie o „matrycy najbardziej przypominającej ludzkie oko” zawdzięczamy wiceprezesowi oraz szefowi R&D w Samsung Electronics China. Skąd ta pewność? Otóż ISOCELL GWB jest matrycą, która wykorzystuje wzór siatki kolorów RGBW. Innymi słowy – do tradycyjnej palety RGB dorzucono biały piksel.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w matrycy, jest ona o wiele bardziej czuła na światło. Sposób, w jaki ułożone są piksele, daje w efekcie większą precyzję kolorów na zdjęciach, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Co ciekawe, nowa matryca nie pasuje do opisu zestawu aparatów, które mają znaleźć się we flagowcach z serii Galaxy S22. Model podstawowy oraz wersja z „plusem” w nazwie otrzymają 50 Mpix aparaty główne. W przypadku Galaxy S22 Ultra mówi się o głównym aparacie z 108 Mpix sensorem.

Może to oznaczać, że ISOCELL GWB nie jest jedyną matrycą w technologii RGBW i w przyszłym roku pojawi się kolejna, tym razem o rozdzielczości 50 Mpix, o czym właśnie mówiło się w przeszłości.

Nowa matryca ISOCELL GWB powstała przy ścisłej współpracy z TECNO Mobile. Nie jest to raczej producent, którego kojarzymy w Polsce. I nic dziwnego – głównym rynkiem docelowym TECNO Mobile jest Afryka oraz południowa Azja. Bardzo prawdopodobne, że on jako pierwszy wykorzysta nowy sensor, a dopiero później ISOCELL GWB pojawi się na pokładach kolejnych modeli, także innych marek.