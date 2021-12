Amazon Prime w Play. Możesz wykupić taniej

Klienci Play mogą od teraz wykupić subskrypcję Amazon Prime. Opłata za korzystanie z tego abonamentu będzie dopisywana do rachunku za usługi telekomunikacyjne. Oferta na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjna i wygodna, jednak w rzeczywistości można otrzymać dostęp w zdecydowanie niższej cenie.

Co daje Amazon Prime?

Amazon Prime jest dostępny dla polskich klientów już od blisko dwóch miesięcy. Jego wprowadzenie odbiło się jeszcze większym echem niż samo oficjalne wejście Amazona do Polski na początku marca 2021 roku.

Nie bez powodu, ponieważ abonament daje dostęp do szeregu benefitów, w tym bezpłatną dostawę milionów produktów z amazon.pl (na terenie kraju), możliwość oglądania wielu filmów i seriali w serwisie Prime Video, a także grania w darmowe gry z platformy Prime Gaming. Ponadto klienci otrzymują dostęp do ekskluzywnych ofert na produkty popularnych marek w ramach Prime Exclusive Deals.

Amazon Prime dostępny w Play. Można jednak wykupić go taniej

Jak widać, oferta jest bardzo bogata, a przez to niezwykle kusząca. Nic zatem dziwnego, że Play zdecydował się wprowadzić abonament do swojej oferty. Co ważne, opłata za subskrypcję jest dopisywana do rachunku za usługi telekomunikacyjne, co niewątpliwie dla klientów sieci jest bardzo wygodnym sposobem rozliczania się za korzystanie z różnych usług.

Przez pierwszy miesiąc klienci mogą korzystać z abonamentu Amazon bez żadnych opłat. Później natomiast za każdy miesiąc będą musieli zapłacić 10,99 złotych. Kwota nie wydaje się wygórowana, jak za taki pakiet korzyści, lecz w rzeczywistości istnieje sposób, aby wykupić subskrypcję w niższej cenie.

Cały czas trwa bowiem promocja samego Amazona, w ramach której nowi użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego oraz wykupić roczną subskrypcję Prime za 49 złotych. Oznacza to, że za każdy miesiąc klient zapłaci zaledwie ~4 złote – to znacznie więcej niż życzy sobie operator.

Warto tu jednak zauważyć, że Amazon również umożliwia wykupienie miesięcznej subskrypcji za 10,99 złotych, lecz bardziej opłaca się zdecydować na roczną. Oferta dostępna jest bezpośrednio na stronie Amazon. Klient może zrezygnować z subskrypcji w każdym momencie.