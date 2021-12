Grudniowe nowości w Xbox Game Pass

Wraz z początkiem grudnia także Xbox Game Pass ogłasza nowości w swoim abonamencie. W nim pojawią się jednak nie tylko trzy, ale aż 12 nowych pozycji, w tym oczywiście największa premiera grudnia, czyli Halo Infinite.

12 nowych gier w Xbox Game Pass

Trzeba przyznać, że Xbox zaczyna kolejny miesiąc naprawdę dobrze. Forza Horizon 5 bije rekordy popularności. O darmowym trybie sieciowym w Halo Infinite mówi się coraz głośniej, głównie przez niepowodzenia Call of Duty: Vanguard oraz Battlefield 2042. To jednak nie koniec atrakcji, ponieważ czeka nas jeszcze pełna kontynuacja przygód Master Chiefa w postaci kampanii fabularnej w Halo Infinite.

Sprawdźmy więc, jakie jeszcze nowości Microsoft przygotował dla użytkowników w abonamencie Xbox Game Pass:

ANVIL (konsola, PC) – 2 grudnia,

Archvale (chmura, konsola, PC) – 2 grudnia,

Final Fantasy XIII-2 (konsola, PC) – 2 grudnia,

Lawn Mowing Simulator (chmura, konsola, PC) – 2 grudnia,

Rubber Bandits (chmura, konsola, PC) – 2 grudnia,

Stardew Valley (chmura, konsola, PC) – 2 grudnia,

Warhammer 40,000: Battlesector (chmura, konsola, PC) – 2 grudnia,

Space Warlord Organ Trading Simulator (chmura, konsola, PC) – 7 grudnia,

Halo Infinite (chmura, konsola, PC) – 8 grudnia,

One Piece Pirate Warriors 4 (chmura, konsola, PC) – 9 grudnia,

Aliens: Fireteam Elite (chmura, konsola, PC) – 14 grudnia,

Among Us (Konsola) – 14 grudnia.

Wielu graczy z pewnością ucieszy obecność takich tytułów, jak Among Us czy też Stardew Valley. Wspaniałe gry niezależne, które zyskały sympatię milionów na całym świecie. Fani kooperacyjnego strzelania niech przyjrzą się Aliens: Fireteam Elite. Sam to zrobię, zwłaszcza iż uwielbiam uniwersum obcych. To jest, jeśli nie będę zaaferowany kampanią w Halo Infinite.

Gry, które opuszczą Xbox Game Pass

Niestety, nie wszystkie produkcje w abonamencie Microsoftu zostają w nim na stałe. Oto lista gier, które 15 grudnia opuszczą Xbox Game Pass. Macie zatem jeszcze tylko dwa tygodnie, by się z nimi zapoznać.

Beholder (chmura, konsola),

The Dark Pictures: Man of Medan (chmura, PC),

Guacamelee! 2 (chmura, konsola, PC),

Wilmot’s Warehouse (chmura, konsola, PC),

Unto the End (chmura, konsola, PC),

Yooka & Laylee: The Impossible Lair (chmura, konsola, PC).

Jeżeli jakimś cudem nie macie darmowej Yooka & Laylee: The Impossible Lair z Epic Game Store, warto zdecydowanie zagrać w tę platformówkę. Jest to fantastycznej jakości dzieło studia Playtonic, czyli weteranów Rare lat 90., ekipy odpowiedzialnej za takie hity z konsol Nintendo, jak Banjo-Kazooie czy też Donkey Kong Country.