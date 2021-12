Anno 1404 za darmo

Doskonałe wieści dla wszystkich miłośników strategii ekonomicznych. Ubisoft udostępnił całkowicie za darmo świetnie oceniane Anno 1404 na PC. Promocja jest ograniczona czasowo, więc musicie się śpieszyć. To jedna z najlepszych odsłon serii – ja ze swojej strony gorąco polecam.

Reklama

Gra Anno 1404 w wersji History Edition za darmo

Od premiery Anno 1404 upłynęło już sporo czasu. Podstawowa wersja gry ukazała się bowiem na rynku w 2009 roku. Rok później udostępniono także dodatek Venice. I cóż – przez te ponad 10 lat gra się nieco postarzała, ale w 2020 roku zadebiutowała odświeżona wersja gry, czyli History Edition.

Anno 1404 wciąż prezentuje się całkiem nieźle (Źródło – Steam)

To właśnie tę zremasterowaną wersję możecie odebrać całkowicie za darmo, dodając ją do swojej biblioteki w Uplay. Oferta jest ograniczona czasowo i potrwa do 14 grudnia 2021 roku, do godziny 15:00.

Reklama

Anno 1404 History Edition to jedna z najlepiej ocenianych części tej kultowej już serii strategii ekonomicznych. Odświeżona odsłona oferuje szereg usprawnień technicznych oraz zdecydowanie ładniejszą grafikę.

Jeśli zdecydujecie się na wypróbowanie tej produkcji, to przeniesiecie się do XV-wiecznego średniowiecza w nieco orientalnym wydaniu. Rozgrywka Anno 1404 koncentruje się bowiem wokół motywów kolonizacyjnych wschodniej Azji.

Czym jest seria Anno?

Seria Anno należy do najlepszych w swojej kategorii strategii ekonomicznych na rynku. Podczas zabawy rozwijamy naszą osadę aż do przeobrażenia jej w prawdziwe imperium. Swoje działania skupiamy na budowaniu właściwych łańcuchów produkcyjnych, zaspokajaniu potrzeb społecznych, dyplomacji oraz handlu. Mnogość zaimplementowanych mechanik jest w tym wypadku zdumiewająca.

Najnowsza część Anno, czyli Anno 1800, ukazała się w 2019 roku i również zdobyła bardzo pozytywne recenzje graczy oraz recenzentów. Sam miałem przyjemność recenzować Anno 1800 i przyznam szczerze, że motyw rewolucji przemysłowej bardzo przypadł mi do gustu.