Znamy plany wobec mObywatela. Te funkcje trafią do aplikacji

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało nowe funkcje, które trafią do aplikacji mObywatel. Dla użytkowników oznacza to jeszcze mniej papieru.

Te funkcje pojawią się w aplikacji mObywatel

Mam bardzo dobrą wiadomość dla użytkowników aplikacji mObywatel. Otóż Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie rozszerzające zakres rejestrów publicznych, z których aplikacja mObywatel może pobierać dane. Oznacza to jeszcze więcej dokumentów, które będzie można przechowywać na smartfonie.

W mObywatelu pojawi się usługa mDyplomy, która zapewni absolwentom wyższych uczelni możliwość okazywania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomów w aplikacji. Obsługiwane będą również dyplomy doktorskie i habilitacyjne.

W planach jest również wprowadzenie możliwości dodania świadectwa uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, geodety i kartografa oraz prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego. Z kolei kierowcy będą mogli sprawdzić, czy obowiązuje ich okres próbny – kiedy się zaczął, kiedy kończy i czy mają nałożony zakaz prowadzenia pojazdów.

Aplikacja mObywatel na smartfonie z Androidem (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Aplikacja mObywatel zyska jeszcze funkcję elektronicznego udzielenia poparcia kandydatom na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP oraz senatorów. Możliwość zbierania podpisów zostanie uruchomiona z chwilą ogłoszenia wyborów. Natomiast pełnomocnicy wyborczy otrzymają wgląd do danych i wyników swojego komitetu.

Ministerstwo Cyfryzacji wspomina, że w usłudze Księgi Wieczyste będzie można wyświetlać podstawowe dane adresowe nieruchomości pobierane z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Dodatkowo aktualizacji doczekają się dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kilku innych rejestrów publicznych.

mBank z nową usługą dla użytkowników mObywatela

W mBanku pojawił się nowy sposób aktywacji rachunków osobistych. Od teraz można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel. Sprawia to, że założenie konta jest prostsze i możliwe w sposób w pełni zdalny. Zaletą jest też wygodniejsze potwierdzenie tożsamości, które nie wymaga nagrywania wideo, robienia zdjęć, a tym bardziej wizyty w placówce.

Należy wiedzieć, że usługa przeznaczona jest dla klientów indywidualnych zakładających rachunek osobisty oraz osób prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą założyć rachunek firmowy.

Rośnie liczba użytkowników mObywatela

Przez ostatnie 2,5 roku liczba użytkowników rządowej aplikacji wzrosła z 5,7 mln do aż 12 mln. W tym czasie mObywatel został rozbudowany o 89 nowych usług, dokumentów i funkcji.

Wypada dodać, że na początku czerwca użytkownicy aplikacji mObywatel otrzymali usługę Dane w KRS. Ponadto w tym miesiącu aplikacja mObywatel wzbogaciła się o e-Doręczenia. Dowiedzieliśmy się również, że mObywatel pozwoli sprawdzić ważność OC innego pojazdu.