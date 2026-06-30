Samsung został pozwany. Czy celowo doprowadził do wzrostu cen pamięci?

Samsung jest aktualnie liderem rynku pamięci, ale niewiele mniejszym udziałem może pochwalić się (również pochodząca z Korei Południowej) firma SK Hynix. Na trzecim miejscu plasuje się natomiast (szybko zwiększający swoje znaczenie) amerykański Micron. Cała trójka została pozwana w Stanach Zjednoczonych – zarzuca się jej utworzenie kartelu regulującego sytuację na rynku.

Samsung, SK Hynix i Micron – giganci rynku pamięci oskarżeni o zmowę

Giganci rynku pamięci zostali pozwani o to, że działając w ramach kartelu zmawiają się, by ograniczać podaż modułów DRAM i ustalają ich ceny na zaporowych poziomach. Wykorzystując zapotrzebowanie na pamięć typu HBM (zamawianą przez podmioty zajmujące się sztuczną inteligencją) mieli zrobić użytek z dominującej pozycji i ograniczyć produkcję modułów DRAM, doprowadzając do wzrostu ich cen o 700% w porównaniu do wartości sprzed czterech lat.

Prognozy zakładają kolejne wzrosty – w najbliższym kwartale o kolejne 40-50% i o 30-40% w czwartym kwartale 2026 roku. Ceny najprawdopodobniej nie zatrzymają się też w 2027 roku.

Pozew wpłynął od grupy 17 powodów – małych firm i osób prywatnych. Oczekują, że sąd zakaże dalszej manipulacji łańcuchem dostaw i tym samym zakończy celowe ograniczanie produkcji, a do tego przyzna odszkodowanie tym, którzy stracili w wyniku tych działań.

Jak na razie do pozwu nie dołączył się żaden z dużych producentów, którzy z powodu gwałtownego wzrostu kosztów zostali zmuszeni do podniesienia cen detalicznych swoich produktów. Niemniej wpłynięcie pozwu zbiegło się w czasie z serią drastycznych podwyżek cen, na jaką zdecydowała się firma Apple, powołując się właśnie na tę kwestię.

Na marginesie: warto tu zauważyć, że Samsung – jako producent nie tylko modułów pamięci, ale i sprzętu elektronicznego – również jest jedną z ofiar gwałtownego wzrostu cen.

Firmy Samsung i SK Hynix już wcześniej się dogadywały

Na niekorzyść południowokoreańskich firm Samsung i SK Hynix działa fakt, że na początku tego wieku przyznały się one do zmowy cenowej, jaką zarzucał im amerykański Departament Sprawiedliwości. Kilku dyrektorów usłyszało wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności, a suma grzywien przekroczyła 730 milionów dolarów.