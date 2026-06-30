logo samsung digital city suwon
źródło: Samsung
Samsung

Samsung został pozwany. Czy celowo doprowadził do wzrostu cen pamięci?

Wojciech Kulik·
Strona główna
Producenci
Samsung
Samsung został pozwany. Czy celowo doprowadził do wzrostu cen pamięci?

Samsung jest aktualnie liderem rynku pamięci, ale niewiele mniejszym udziałem może pochwalić się (również pochodząca z Korei Południowej) firma SK Hynix. Na trzecim miejscu plasuje się natomiast (szybko zwiększający swoje znaczenie) amerykański Micron. Cała trójka została pozwana w Stanach Zjednoczonych – zarzuca się jej utworzenie kartelu regulującego sytuację na rynku.

Samsung, SK Hynix i Micron – giganci rynku pamięci oskarżeni o zmowę

Giganci rynku pamięci zostali pozwani o to, że działając w ramach kartelu zmawiają się, by ograniczać podaż modułów DRAM i ustalają ich ceny na zaporowych poziomach. Wykorzystując zapotrzebowanie na pamięć typu HBM (zamawianą przez podmioty zajmujące się sztuczną inteligencją) mieli zrobić użytek z dominującej pozycji i ograniczyć produkcję modułów DRAM, doprowadzając do wzrostu ich cen o 700% w porównaniu do wartości sprzed czterech lat.

Prognozy zakładają kolejne wzrosty – w najbliższym kwartale o kolejne 40-50% i o 30-40% w czwartym kwartale 2026 roku. Ceny najprawdopodobniej nie zatrzymają się też w 2027 roku.

Pozew wpłynął od grupy 17 powodów – małych firm i osób prywatnych. Oczekują, że sąd zakaże dalszej manipulacji łańcuchem dostaw i tym samym zakończy celowe ograniczanie produkcji, a do tego przyzna odszkodowanie tym, którzy stracili w wyniku tych działań.

Jak na razie do pozwu nie dołączył się żaden z dużych producentów, którzy z powodu gwałtownego wzrostu kosztów zostali zmuszeni do podniesienia cen detalicznych swoich produktów. Niemniej wpłynięcie pozwu zbiegło się w czasie z serią drastycznych podwyżek cen, na jaką zdecydowała się firma Apple, powołując się właśnie na tę kwestię.

Na marginesie: warto tu zauważyć, że Samsung – jako producent nie tylko modułów pamięci, ale i sprzętu elektronicznego – również jest jedną z ofiar gwałtownego wzrostu cen.

Firmy Samsung i SK Hynix już wcześniej się dogadywały

Na niekorzyść południowokoreańskich firm Samsung i SK Hynix działa fakt, że na początku tego wieku przyznały się one do zmowy cenowej, jaką zarzucał im amerykański Departament Sprawiedliwości. Kilku dyrektorów usłyszało wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności, a suma grzywien przekroczyła 730 milionów dolarów.

Zobacz również

Obserwuj nas