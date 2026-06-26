Aplikacja mObywatel z 4 nowymi nowymi funkcjami. Aktualizacja już w drodze

Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki (COI) nie zwalniają tempa. Aplikacja mObywatel zaoferuje cztery kolejne, nowe funkcje. Ich udostępnianie już się rozpoczęło.

Aplikacja mObywatel wzbogaca się o cztery kolejne, nowe funkcje

W maju 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aplikacja mObywatel jest zainstalowana na smartfonach już 12 milionów Polek i Polaków. Zapowiedziano wówczas, że do końca czerwca 2026 roku rządowy program zostanie wzbogacony o kolejnych 11 nowości.

Resort cyfryzacji nie rzucał słów na wiatr, ponieważ w minionych tygodniach aplikacja mObywatel faktycznie jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu zyskuje na funkcjonalności. W sklepach z aplikacjami (Google Play i Apple App Store) dostępna jest nowa wersja, która zapewnia możliwość korzystania z czterech kolejnych, nowych funkcji.

Pierwszą z nich jest możliwość zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej oraz zarządzania pełnomocnikami w CEIDG. To duże ułatwienie dla osób, które prowadzą własną działalność, ponieważ teraz będą mogły zrobić to znacznie szybciej.

Kolejną nowością jest możliwość zgłaszania nieprawidłowości do sanepidu oraz sprawdzania statusu swoich zgłoszeń. Niewykluczone, że ta nowość zwiększy liczbę zgłoszeń, ponieważ do tej pory wiele osób mogło uznać, że donoszenie o zauważonych nieprawidłowościach jest zbyt skomplikowane i czasochłonne. Od teraz będzie to można zrobić wygodnie i szybko za pomocą aplikacji mObywatel, która w końcu jest bardzo popularna.

Trzecią nowością jest możliwość zgłaszania podróży zagranicznych w systemie Odyseusz (prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych) i otrzymywania alertów bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że nie ma obowiązku zgłaszania wyjazdów za granicę, jednak mimo wszystko jest to wskazane dla własnego dobra i bezpieczeństwa.

Ostatnia nowość sprawia, że aplikacja mObywatel pozwoli sprawdzić ważność OC pojazdu na podstawie danych z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcja ta może być przydatna zarówno, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji, ale też wtedy, kiedy ktoś będzie chciał kupić samochód (aby zweryfikować, do kiedy jest ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu).

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o cztery kolejne, nowe funkcje (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel są sukcesywnie udostępniane

Jak zawsze, aplikacja mObywatel nie u wszystkich zaoferuje dostęp do nowych funkcji w tym samym momencie. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że będzie udostępniać usługi stopniowo do 30 czerwca 2026 roku. Będą one dostępne po zaktualizowaniu rządowego programu do najnowszej wersji.