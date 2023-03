BLIK trafi do mObywatela. Podatek zapłacisz z poziomu smartfona

Aplikacja mObywatel staje się miejscem, w którym nie tylko przechowujemy cyfrowe wersje swoich dokumentów. Lista obsługiwanych funkcji rośnie, a dołączą do nich kolejne – na przykład płacenie za podatki przy pomocy BLIKA!

BLIK w mObywatelu

Płacenie za podatki BLIKIEM to nie jakaś szczególna nowość, bo na stronie podatki.gov.pl można to robić już od stycznia. Co prawda gdy ostatnio próbowałem to zrobić, akurat musiałem trafić na jakąś awarię, bo nijak nie mogłem przejść na stronę płatności, ale gdy tylko nie potrzebuję skorzystać z tej opcji, to wszystko działa (taki życiowy fart).

Nowością będzie to, że taka funkcja trafi do aplikacji mObywatel. Będzie to element wielkiej zmiany, jaka czeka tę aplikację. Należy przypomnieć, że minister Janusz Cieszyński od jakiegoś czasu chętnie dzieli się rzeczami, jakie będą dostępne w apce mObywatel 2.0.

Jak przekazał na swoim oficjalnym twitterowym profilu, płatność BLIKIEM w mObywatelu powinna pojawić się u mieszkańców wybranych lokalizacji jeszcze w czerwcu. Czasowo pokrywać się to będzie zapewne z wdrożeniem mObywatela 2.0.

Już w czerwcu pierwsze samorządy udostępnią mieszkańcom płatność Blikiem w mObywatelu. Bez prowizji i w kilku kliknięciach zapłacicie za podatek od nieruchomości i inne samorządowe opłaty. Projekt realizujemy we współpracy z @BLIKmobile i @BGK_pl, a wyglądać to będzie tak ⤵️ pic.twitter.com/kby5vZKwWw — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 31, 2023

Co załatwimy przy pomocy aplikacji?

Jak wyjaśnia minister Cieszyński, przez mObywatela i BLIK będziemy mogli zapłacić za podatek od nieruchomości, od nabycia samochodu czy uiścić inne samorządowe opłaty.

aplikacja mObywatel (źródło: gov.pl)

Docelowo mObywatel ma być nie tylko cyfrowym etui na dokumenty, ale też aplikacją do przeprowadzania różnych oficjalnych, bezpiecznych transakcji, związanych między innymi z podatkami, ale nie tylko. Na przykład już teraz można za jej pomocą składać wnioski czy zgłosić naruszenie środowiska.

Planuje się, żeby w apce dało się sprawdzić jakość powietrza w okolicy czy dodać każdą legitymację studencką (aktualnie wiele uczelni na to nie pozwala). I – co najważniejsze – w końcu będziemy mogli używać cyfrowego dowodu osobistego w większej liczbie miejsc, i będzie on traktowany równie „poważnie” jak ten plastikowy.

Co prawda na te ostatnie zmiany poczekamy przynajmniej do jesieni, bo służące im podstawy prawne muszą być dopiero wdrożone, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.