Nowość w aplikacji mObywatel. Skorzysta z niej 300 tysięcy Polaków

Aplikacja mObywatel cieszy się rosnącą popularnością wśród Polaków. W celu ułatwienia korzystania z niej regularnie wprowadzane są nowe, przydatne funkcje, dzięki którym użytkownicy mogą przechowywać coraz więcej dokumentów w programie, a także składać za jej pomocą rozmaite wnioski. Teraz pojawiła się kolejna nowość, z której może skorzystać aż 300 tysięcy Polaków. O co chodzi?

Plastikowy = cyfrowy dowód osobisty?

Aplikacja mObywatel umożliwia dostęp do różnych dokumentów, w tym do dowodu osobistego w formie elektronicznej. Obecnie jednak nie wszystkie instytucje akceptują tę formę jako równorzędną z tradycyjnym, fizycznym dokumentem. Zmiana ta nadejdzie już w niedalekiej przyszłości.

Warto dodać, że rządowa apka jest niezwykle popularna – mObywatel jest zainstalowany na smartfonie co czwartego mieszkańca Polski. Niewiele jest w polskich apek, które mogą pochwalić się liczbą aktywnych użytkowników na poziomie ponad 8 milionów oraz 9 milionami pobrań.

Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM zapowiedział w tym tygodniu rewolucyjną zmianę dotyczącą korzystania z aplikacji mObywatel. Już niedługo, wszędzie tam, gdzie będzie wymagane okazanie dowodu tożsamości, będzie możliwe skorzystanie z aplikacji mObywatel. Obecnie ustawa dotycząca zrównania dokumentu elektronicznego z jego plastikowym odpowiednikiem jest na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Sekretarz stanu poinformował, że projekt ustawy może trafić do Sejmu w drugim kwartale tego roku i liczy na szybkie uchwalenie. Według niego projekt nie powinien budzić żadnych emocji pomiędzy parlamentarzystami. Możliwe, że już w tegoroczne wakacje Polacy będą mogli korzystać z nowych rozwiązań i pójść do urzędu, notariusza czy banku wyłącznie z telefonem.

aplikacja mObywatel (źródło: gov.pl)

Ogrzewasz dom gazem? W mObywatel złożysz wniosek

To nie pierwsza sytuacja, kiedy przez aplikację mObywatel możliwe jest składanie wniosków. W październiku zeszłego roku do programu została dodana funkcja, dzięki której użytkownicy dostali możliwość złożenia wniosku o dopłatę do źródeł ciepła. Wówczas pojawił się również moduł Naruszenia środowiskowe, dzięki któremu można zgłosić incydent, który może mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Teraz w mObywatel pojawi się możliwość składania wniosku, z której może skorzystać nawet 300 tysięcy naszych rodaków. Chodzi o gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa gazowe do ogrzewania. Wniosek dotyczy refundacji zapłaconego podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku. Dokumenty można składać od 1 stycznia 2023 roku w urzędach, jednak dopiero teraz pojawiły się one w aplikacji mObywatel.

aplikacja mObywatel (źródło: gov.pl)

Kto może ubiegać się o pieniądze? Jak czytamy na stronie gov.pl, refundacja podatku VAT przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki:

korzystają z ogrzewania gazowego (urządzenie grzewcze musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), spełniają kryteria dochodowe (w gospodarstwie jednoosobowym dochód nie przekracza 2100 złotych netto, w gospodarstwie wieloosobowym dochód na osobę nie przekracza 1500 złotych netto).

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT.

Aby złożyć taki wniosek, niezbędne będzie również, by mieć pod ręką kilka dokumentów: faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. oraz dowód zapłaty za tę fakturę (zdjęcie lub PDF), dane członków gospodarstwa domowego, w szczególnych przypadkach dokumenty dodatkowe opisane we wniosku.

Sam proces składania wniosku jest prosty. Wystarczy uruchomić aplikację mObywatel, a następnie na pulpicie apki wybrać ikonę podpisaną „Złóż wniosek”. Po wypełnieniu można wysłać go z poziomu aplikacji.