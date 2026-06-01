Nowa funkcja w mObywatelu. To naprawdę ułatwi życie

W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna przydatna funkcja. Użytkownicy mogą bowiem sprawdzić dane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Usługa Dane w KRS w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel, która może szczycić się szybkim rozwojem, zyskała właśnie kolejną usługę. Nawet bez wstawania z kanapy, po zalogowaniu się do aplikacji, można zobaczyć wybrane informacje z Krajowego Rejestru Sądowego. Warto przypomnieć, że KRS gromadzi informacje na temat przedsiębiorstw, zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pożytku publicznego, takich jak stowarzyszenia czy fundacje.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że Dane w KRS to usługa skierowana dla osób, które są reprezentantami, prokurentami lub członkami organu nadzorczego. Wymienione osoby otrzymają w aplikacji listę wszystkich podmiotów, w których pełnią jedną z podanych funkcji. Dodatkowo, po wejściu w wybraną pozycję, zobaczą zestaw informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy jeszcze wspomnieć, że dodano możliwość pobrania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu. Dostępna jest opcja zapisania pliku PDF na urządzeniu, aby przykładowo następnie udostępnić go przy użyciu innej aplikacji.

Zaletą powinny okazać się też powiadomienia dostępne w usłudze Dane w KRS. Użytkownik może bowiem wybrać, w przypadku których podmiotów chce otrzymać alerty o zmianach w KRS. Dostępne są zarówno powiadomienia pochodzące bezpośrednio z aplikacji, jak i za pośrednictwem skrzynki e-mail.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Jak sprawdzić dane w KRS w aplikacji mObywatel?

Cały proces jest banalnie prosty. Zadaniem użytkownika jest tylko:

Zalogowanie się do aplikacji mObywatel. Przejście do sekcji Usługi i następnie wybranie funkcji Dane w KRS, która znajduje się w kategorii Przedsiębiorca. Wybranie podmiotu, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia, wystarczy w Dane w KRS wybrać opcję Powiadomienia. Po wpisaniu adresu e-mail będą na niego wysłane alerty przez maksymalnie rok. Z kolei opcja Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi zapewnia dostęp do możliwości pobrania dokumentu w formacie PDF, aby zachować go w plikach na urządzeniu.

Usługa Dane w KRS jest dostępna w wersji 4.83 i nowszych. Aktualizację aplikacji mObywatel pobierzecie z Google Play (Android) i App Store (iOS).

Wypada wspomnieć, że ostatnio PWZ farmaceuty pojawiło się w aplikacji mObywatel. Ponadto w mObywatelu można już dodać legitymację Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.