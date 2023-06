WIADOMOŚĆ DNIA: Aplikacja mObywatel będzie ważna jak dowód osobisty od połowy lipca

Naprawdę długo na to czekaliśmy, ale już wkrótce aplikacja mObywatel będzie tak samo ważna jak plastikowy dowód osobisty oraz paszport. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, podał oficjalną datę, kiedy to nastąpi.

Od kiedy aplikacja mObywatel będzie tak samo ważna jak dowód osobisty?

Doprowadzenie do tego, aby dowód w aplikacji mObywatel stał się tak samo ważny jak plastikowy dowód osobisty, było bardzo złożonym i wieloetapowym procesem. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że stosowna ustawa, która przeszła wcześniej przez radę ministrów, sejm i senat, została podpisana przez prezydenta.

Dziś Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, przekazał informację, że Ustawa o aplikacji mObywatel zostanie ogłoszona za tydzień i od 14 lipca 2023 roku program będzie trzecim obok dowodu osobistego i paszportu dokumentem tożsamości. Oznacza to, że będzie on tak samo honorowany jak plastikowy dowód i paszport, aczkolwiek w bankach dopiero od 1 września 2023 roku.

To nie mObywatel będzie ważny jak dowód osobisty i paszport

Chociaż wszędzie mówi się, że mObywatel zostanie zrównany z dowodem osobistym, to w rzeczywistości w aplikacji pojawi się nowy moduł o nazwie mDowód – i to właśnie on będzie miał taką samą ważność jak plastikowy dowód osobisty i paszport. Jednocześnie w programie pozostanie moduł mObywatel, zawierający dane z fizycznego dowodu osobistego.

Zmiany te zostaną wprowadzone wraz z wersją 2.0, która powinna zostać wkrótce udostępniona. Minister Janusz Cieszyński pokazał ją już w ubiegłym miesiącu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że mDowód, który będzie tak samo ważny jak dowód osobisty i paszport, ma mieć swoją własną serię i termin ważności. Co jednak ważne: podczas przekraczania granicy oraz składania wniosku o nowy dowód osobisty trzeba będzie wylegitymować się dokumentem tożsamości w fizycznej wersji.

Jak będzie wyglądał mDowód? Ano tak ⤵️ pic.twitter.com/5BLO5XsXTU — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 19, 2023

To zdecydowanie największa nowość, której oczekuje mnóstwo mieszkańców Polski, jednak nie jedyna, bo w minionych tygodniach dodano do tej aplikacji m.in. możliwość opłacenia podatku BLIKIEM, a także weryfikacji operacji z wykorzystaniem profilu zaufanego za pomocą powiadomień push w tym programie (zamiast SMS-ów).