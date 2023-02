Cyfrowa wersja dowodu osobistego w aplikacji mObywatel jest honorowana tylko w wybranych miejscach – w niektórych instytucjach i sytuacjach wymagane jest wylegitymowanie się fizyczną formą dokumentu tożsamości. Rząd chce to jednak zmienić i właśnie przybliżył nas do wprowadzenia stosownych przepisów, które zrównają ważność mObywatela z plastikowym dowodem osobistym.

mObywatel jak dowód osobisty – rząd przyjął projekt ustawy

Projekt ustawy o aplikacji mObywatel pojawił się w maju 2022 roku i jest ona sukcesywnie procedowana. Dziś dowiedzieliśmy się, że 28 lutego 2023 roku rząd go przyjął, co przybliżyło nas do zrównania wersji cyfrowej i fizycznej dowodu osobistego.

(fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Czekają na to nie tylko obywatele, ale też administracja i biznes. Ułatwi to kontakt między wszystkimi ww. stronami, ponieważ niemal każdy zawsze ma przy sobie smartfon, podczas gdy plastikowy dowód osobisty już niekoniecznie. Zrównanie ważności cyfrowej i fizycznej wersji dokumentu tożsamości zdecydowanie ułatwi życie każdemu, kto korzysta z mObywatela. A według najnowszych danych, robi to już co czwarty Polak.

Przyjęcie wymaganych przepisów jest wyczekiwane z niecierpliwością również dlatego, że dowód osobisty jest dziś ostatnim dokumentem, który trzeba mieć przy sobie (w miejscach i sytuacjach, gdzie mObywatel nie jest honorowany) – w programie można już dodać swoje prawo jazdy, dane z dowodu rejestracyjnego i polisy OC, legitymację emeryta-rencisty i adwokacką, mLegitymację szkolną i studencką oraz UUT, a także Kartę Dużej Rodziny i Małopolską Kartę Aglomeracyjną.

Jednym słowem – ustawa o aplikacji mObywatel jest ostatnim przystankiem na drodze do całkowitego pozostawienia fizycznych, potrzebnych w wielu miejscach i sytuacjach na dzień wersji dokumentów. Jak zauważono na stronie projektu ustawy – obecnie potrzeba posiadania cyfrowych dokumentów stała się bardziej powszechna i w większym stopniu odczuwalna. Jest ona determinowana wygodą, stylem życia oraz kwestiami bezpieczeństwa.

Nie tylko dowód osobisty w aplikacji

Zrównanie ważności cyfrowej i fizycznej wersji dokumentu nie zakończy prac nad aplikacją. Resort cyfryzacji planuje znacznie zwiększyć jej funkcjonalność – program ma uporządkować wszystkie sprawy urzędowe w jednym miejscu, przypominać o ważnych faktach (jak zbliżający się termin ważności dowodu osobistego), ułatwić składanie urzędowych formularzy (wypełniając je w części dostępnymi danymi), umożliwić udzielenie pełnomocnictwa innej osobie i regulowanie należności finansowych, a także wysyłać powiadomienia, na przykład o zwrocie podatku, przyznaniu dofinansowania z gminy czy przyjęciu dziecka do przedszkola.

Ponadto trwają też prace nad dodaniem paszportu do mObywatela i tak samo zrównaniem ważności cyfrowej i fizycznej wersji tego dokumentu, lecz w jego przypadku jest to znacznie bardziej skomplikowany i trudniejszy proces. W przypadku dowodu osobistego zakończenie legislacji planowane jest w drugim kwartale 2023 roku.