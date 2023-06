Nowa oferta Orange – abonament z nawet 600 GB miesięcznie

Klienci wszystkich operatorów coraz intensywniej korzystają z internetu i Orange to dostrzega, dlatego przygotowało nową ofertę na abonament, w której daje nawet 600 GB miesięcznie. Jakie jeszcze opcje są do wyboru i za ile?

Nowa oferta Orange na abonament

Największy pakiet internetu, bo wspomniane już aż 600 GB miesięcznie, zawarte jest w Planie L za 85 złotych miesięcznie (z rabatami). W tańszych abonamentach pakiety internetu są mniejsze – w Planie M za 65 złotych miesięcznie (z rabatami) jest to 140 GB, a w Planie S za 55 złotych miesięcznie (z rabatami) – 30 GB. Tutaj trzeba dodać, że w Planie M i L internet jest de facto nielimitowany, ale po wykorzystaniu całej paczki (czyli odpowiednio 140 GB i 600 GB) włącza się tzw. lejek, ograniczający prędkość transmisji do maksymalnie 1 Mbit/s (operator nie pobiera jednak za nią dodatkowych opłat).

W każdej taryfie jest też pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej: w Planie S – 10,55 GB, w Planie M – 12,47 GB, a Planie L – 16,30 GB. Ponadto we wszystkich abonamentach zawarte są rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w Polsce oraz w roamingu w UE, a także możliwość korzystania z technologii 5G i oglądania telewizji w Orange TV Go. Do tego operator dorzuca Cyber Ochronę za darmo na cały okres trwania umowy.

Orange przygotowało też specjalną promocję dla przenoszących numer – osoby, które wybiorą Plan S lub Plan M, zostaną zwolnione z opłaty abonamentowej przez 2 miesiące. Klienci, którzy zdecydują się na Plan L, nie będą zaś musieli płacić abonamentu przez 5 miesięcy. Jeśli umowa zostanie zawarta przez internet, w każdym przypadku operator dorzuci jeszcze jeden darmowy miesiąc (czyli w sumie 3 w Planie S i Planie M oraz 6 w Planie L).

Nowa oferta Orange na abonament od 22 czerwca 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Warto również pamiętać, że dostępny w abonamencie pakiet internetu nie ulegnie zmniejszeniu po zakończeniu okresu zobowiązania, jednak w sytuacji, gdy umowa przejdzie na czas nieokreślony, miesięczna opłata abonamentowa wzrośnie w każdym przypadku – w Planie S do 65 złotych, w Planie M do 75 złotych, a w Planie L do 95 złotych co miesiąc.

Orange pamięta też o klientach biznesowych

Operator ogłosił start nowej akcji „Wakacyjne smartokazje”, w ramach której klienci Planów Firmowych mogą dokupić smartfony w obniżonych cenach – Orange podaje, że obniżki sięgają nawet 906 złotych (w przypadku Samsunga Galaxy S23). Ponadto firma zdecydowała się przedłużyć ofertę dodatkowego pakietu internetu 300 GB w prezencie na pół roku do wykorzystania w Polsce – mogą z niej skorzystać zarówno nowi klienci, jak i przedłużający umowę (dotyczy umów na wszystkie Plany Firmowe i na mobilny Internet Biurowy).

Letnie promocje Orange obowiązują od dziś, tj. 22 czerwca 2023 roku, do wyczerpania zapasów sprzętowych.