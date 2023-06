Telezakupy na YouTube. Na platformie pojawi się specjalny kanał z zakupami

Pamiętacie jeszcze telezakupy, czyli reklamy nadawane w TV? Kiedyś cieszyły się większą popularnością i mogliśmy w nich nawet spotkać różnych celebrytów. YouTube postanowił spróbować podobnego rozwiązania. Na platformie zostanie bowiem uruchomiony dedykowany kanał zakupowy.

Nowy kanał z zakupami

Złośliwi twierdzą, że YouTube stał się platformą przede wszystkim do wyświetlania reklam, a przy okazji możemy na nim zobaczyć materiały wideo wrzucane przez twórców. Owszem, liczba reklam może irytować, ale z drugiej strony wystarczy sięgnąć po YouTube Premium, aby pozbyć się tego denerwującego elementu.

Właściciel platformy, konglomerat Alphabet, oprócz typowych reklam i zachęcania użytkowników do kupna Premium, szuka jeszcze innych sposobów na zarabianie. Najnowszym pomysłem jest specjalny kanał zakupowy, który może kojarzyć się z telezakupami nadawanymi w telewizji.

Jak donosi Reuters, powołując się na koreańską agencję informacyjną Yonhap, YouTube zamierza wejść na rynek live commerce, czyli zakupów na żywo. Będzie to pierwszy tego typu kanał na platformie i zostanie on uruchomiony w ramach programu pilotażowego. Niewykluczone, że ewentualny sukces zachęci firmę do rozwijania tego projektu.

Początkowo w jednym kraju

Dowiedzieliśmy się, że nowy kanał zakupowy wystartuje w Korei Południowej. W ramach fazy testowej kanał ma być 90-dniowym projektem i znajdą się na nim treści od około 30 marek, których produkty będą reklamowane.

Wypada tutaj wspomnieć, że Philipp Schindler, dyrektor biznesowy Google, w lutym 2023 roku wspomniał, że istnieje duży potencjał w ułatwieniu ludziom robienia zakupów od marek i twórców, które kochają. Omawiany kanał zakupowy, będący nowym sposobem na reklamowanie towarów, wydaje się być jednym z projektów wpisujących się w słowa Schindlera.

Wśród głównych celów jest sprawienie, aby YouTube stał się bardziej „kupowalnym”. Oznacza to zwiększenie zainteresowania platformą wśród potencjalnych klientów, chcących reklamować swoje produkty w nowy sposób. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie zysków z tej platformy, która jest jednym z popularniejszych produktów w portfolio konglomeratu Alphabet.

Ciekawe, czy doczekamy się oficjalnego kanału zakupowego w Polsce. Sądzę, że jest to możliwe, gdy nowy projekt YouTube spotka się z dobrym przyjęciem w fazie testowej.