Żabka Jush w kolejnych miastach!

Żabka Jush to usługa popularnej sieci handlowej w naszym kraju, realizująca natychmiastowe dostawy zakupów w sklepie przy pomocy aplikacji. Początkowo trafiła do Warszawy oraz Gdańska, jednak nie mogło zabraknąć jej obecności w stolicy małopolski – czyli Krakowie. Co więcej, mieszkańcy Katowic, a także Piaseczna, również będą mogli korzystać z superszybkich dostaw zakupów prosto do domu.

Żabka Jush w Krakowie, Katowicach i Piasecznie

Jak widać, rozwój rynku usług q-commerce (szybkiego handlu) w naszym kraju coraz bardziej nabiera tempa. Żabka, czyli jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w kraju nad Wisłą zdaje sobie z tego sprawę, mocno przyczyniając się do jego progresji – firma chce, aby Żabka Jush stała się liderem rozwiązań q-commerce w Polsce trafiając do jak największej liczby mieszkańców. Najprostszym sposobem jest wdrożenie usługi w kolejnych miastach.

Stąd decyzja na wejście do Krakowa. Krakowianie mieszkający na Kazimierzu i w Prądniku Białym będą mogli zamówić zakupy z dostawą do domu w 15 minut – w ww. częściach miasta Kraka, spółka Lite e-Commerce otworzyła dwa punkty.

Żabka Jush wystartowała również w Katowicach, a usługa działa na terenie Śródmieścia, Bogucic oraz Koszutc. Ostatnim z trzech nowych miast jest podwarszawskie Piaseczno, na którego niemal całym obszarze mieszkańcy będą mogli zrobić szybkie zakupy, nawet nie wychodząc z domu.

Warto dodać, że Jush rozwija się w miastach, które wcześniej mogły czerpać korzyści z usługi. W Warszawie usługa była dostępna na terenie dzielnic takich jak Śródmieście, Stara Ochota, Wola oraz Ursynów, natomiast teraz mieszkańcy Mokotowa także będą w stanie zrobić zakupy w Żabce przez aplikację.

Firma nie zapomina o Gdańsku i w Przymorzu Małym – został tam otworzony kolejny punkt. Usługa zatem działa już aż w 5 miastach w całym kraju – to niezły wynik, patrząc na to, że wystartowała dopiero w październiku ubiegłego roku.

Na koniec wspomnę o promocji, która została przygotowana dla użytkowników aplikacji Jush. Zarówno dla nowych, jak i stałych klientów zamawiających produkty pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja przygotowano 10 złotych zniżki na 20 zamówień – łącznie 200 złotych.