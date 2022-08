Teraz bezpiecznie odbierzesz paczkę z Paczkomatu dla bliskiej osoby

Na pewno wiele razy zdarzyło się Wam, że nie mogliście odebrać swojej przesyłki z Paczkomatu lub po prostu chcieliście, żeby ktoś bliski zrobił to za Was. Najczęściej trzeba było wtedy wysłać zrzut ekranu z kodem QR do odbioru przesyłki lub podać bliskiej osobie kod odbioru, żeby mogła ona odebrać Waszą paczkę. Teraz firma InPost chce ułatwić odbieranie przesyłek za kogoś innego dzięki nowej funkcji, która pozwala na przekazanie do odbioru przesyłki wybranej osobie.

„Udostępnij przesyłkę” w InPost Mobile

Ta aplikacja jest doskonale znana w naszym kraju, ponieważ korzysta z niej ponad 9 milionów użytkowników. Dzięki niej możemy wygodnie odebrać przesyłkę (na przykład dzięki funkcji zdalnego otwierania skrytki nie musimy wcale korzystać z wbudowanego w maszynę ekranu) oraz nadawać przesyłki bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Teraz aplikacja zyska nową funkcję – „Udostępnij przesyłkę z apki do apki”. Rozszerza ona możliwości aplikacji o przekazywanie paczki do odbioru bliskiej osobie za pomocą jednego kliknięcia. To zdecydowanie prostsza i bezpieczniejsza metoda przekazywania przesyłek niż ręczne przesyłanie kodów odbioru i kodów QR.

Nowa funkcja w aplikacji pozwoli jeszcze mocniej uelastycznić proces odbioru przesyłek. Życie powoduje, że choćby z przyczyn losowych nie możemy odebrać przesyłki, ale odbioru może dokonać za nas bliska osoba, która jednak nie zawsze może łatwo pozyskać od nas dane dostępowe do skrytki. Dzięki nowej funkcji problem został rozwiązany i w sytuacji, gdy z różnych względów sami nie możemy udać się do maszyny Paczkomat, za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji przekażemy naszą przesyłkę prosto do aplikacji InPost osobie, która zrobi to za nas. Dagrama Brzezińska – członek zarządu InPost

Jak przekazać przesyłkę bliskiej osobie?

Oczywiście obie osoby muszą mieć na swoich smartfonach zainstalowaną aplikację InPost Mobile, którą można znaleźć w Sklepie Google Play oraz Apple App Store. Firma podaje, że obaj użytkownicy muszą sparować ze sobą swoje aplikacje. Następnie osoba, do której została wysłana paczka, może jednym kliknięciem udostępnić swoją przesyłkę komuś innego. Udostępniona przesyłka pojawi się w aplikacji drugiej osoby, która będzie mogła ją odebrać.