Dostawa jeszcze tego samego dnia do automatów paczkowych Allegro One Box!

Jeśli spieszy nam się z odbiorem zamówionej przez nas paczki, a z kurierami mamy zawsze nie po drodze, to Allegro One Box okaże się dla nas strzałem w dziesiątkę. O ile tylko mieszkamy w jednym z miast, w których obsługiwana jest dostawa w dniu nadania.

Dostawy tego samego dnia w Allegro One Box

Jak do tej pory, klienci Allegro mogli korzystać z dostawy tego samego dnia, ale musiała ona być realizowana przez kuriera. Teraz to się zmienia. W opcjach metod dostawy pojawiła się nowa: do maszyny paczkowej Allegro One Box. Wygoda takiego rozwiązania jest wysoka. Użytkownicy usługi będą mogli podejść do pobliskiego zielonego automatu kiedy im wygodnie, nie czekając na kuriera.

Usługa dostępna jest obecnie pomiędzy dziesięcioma największymi aglomeracjami:

Warszawie i okolicach (m.in. Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki + Legionowo, Jabłonna, Janki, Otwock, Zakręt, Wesoła, Marki, Zielonka, Piastów, Józefów, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Magdalenka),

Poznaniu,

Krakowie,

Lublinie,

Łodzi,

Wrocławiu,

Częstochowie,

Bytomiu,

Toruniu,

Katowicach i miastach aglomeracji śląskiej (m.in. Bytom, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza).

Jak szybko paczki docierają do automatów Allegro? Przesyłki realizowane realizowane przez Allegro One Kurier najczęściej docierają do klientów między 18:00 a 22:00. To wystarczający bufor, by zaplanować wycieczkę do automatu.

Ile to kosztuje? Dla klientów z Allegro Smart! nowa usługa – podobnie jak szybkie dostawy do drzwi – jest bezpłatna przy zakupach za minimum 40 złotych u jednego sprzedającego.

Automat Allegro One Box

Czy to się przyda?

Doświadczenie pokazuje, że lubimy szybkie dostawy. Badanie wykonane na zlecenie Allegro przez Kantar wskazuje, że aż 71% respondentów z 200 badanych, którzy kupują na Allegro, gotowych jest zamówić produkty typu soczewki kontaktowe, pieluchy czy kawa z dostawą na dziś, zamiast wyprawy do marketu czy centrum handlowego.

W tym momencie Allegro One Kurier, za pomocą którego do tego czasu realizowano dostawy tego samego dnia, został najwyżej ocenioną formą dostawy na całej platformie Allegro. Można się spodziewać, że firma wciąż będzie rozwijać metody szybkiego dostarczania przesyłek jeszcze większej liczbie osób.