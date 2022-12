InPost gwarantuje, że dostarczy Twoją paczkę przed świętami

Zawsze kupuję prezenty kilka tygodni przed świętami, obawiając się ewentualnych opóźnień i problemów z dostawą. InPost kolejny raz pokazuje, że jest sposób na ten drugi problem.

InPost – logistyczna pomoc przed świętami

Czwarty rok z rzędu osoby, które korzystają z oferty firmy, mogą liczyć na sprawny system dostaw kurierskich oraz paczkomatowych. W tym roku InPost jeszcze wyżej zawiesił sobie poprzeczkę. Jeżeli nadacie przesyłkę do Paczkomatu od dziś do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań, to możecie być pewni, że odbiorcy będą w stanie odebrać paczkę przed Wigilią.

źródło: InPost

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w ostatnich dniach przed świętami w skrytkach naszych urządzeń Paczkomat znaczny odsetek paczek stanowią świąteczne upominki, które muszą zostać dostarczone na czas. Dlatego tak zorganizowaliśmy cały proces logistyczny, by analogicznie jak w latach ubiegłych każda przesyłka z prezentami i zakupami świątecznymi, nawet tymi zrobionymi w ostatniej chwili, trafiła do odbiorców przed świętami. Rafał Brzoska, Prezes InPost

Gwarancja prezentów w Wigilię

Na większość pytań, jakie przychodzą Wam do głowy, InPost ma już odpowiedź w oficjalnym artykule. Streszczając jednak kilkanaście punktów do zaledwie kilku zdań, można to ująć w następujący sposób:

Najważniejsze, aby Wasza paczka nie przekraczała zadeklarowanych gabarytów, inaczej gwarancja Was nie obowiązuje. Następnie Wy lub sklep, w którym kupujecie produkty, musi przekazać paczkę do Paczkomatu, nadać ją w Paczkomacie lub PaczkoPunkcie do 22 grudnia włącznie, do godziny 13:00. W akcji biorą udział wszystkie oddziały firmy. Maksymalnie w dniu 24 grudnia wszystkie paczki powinny być gotowe do odbioru, przy czym w przypadku przesyłki kurierskiej mowa jest o pierwszej próbie doręczenia paczki. Usługa jest oczywiście darmowa.

Jeżeli więc jeszcze nie mieliście okazji wysłać prezentów do najbliższych lub jeszcze nie przygotowaliście paczek z prezentami, powinniście ze wszystkim zdążyć do Wigilii. Pod warunkiem, że wszystkie przesyłki wyruszą najpóźniej w ostatni czwartek przed świętami, w godzinach porannych, a ich dostarczeniem zajmie się InPost.